NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈荔枝椿象干擾　彰「避霾祕境」封閉食尚盛會開跑　浩子竟組女子天團什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
中央社

郝龍斌提禁止核食進口公投案 中選會初審通過

中央社2018/05/29 18:41
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者劉麗榮台北29日電）中央選舉委員會議今天審議多項公投提案，由國民黨副主席郝龍斌所提的維持禁止開放核食進口公投案，經審議通過，其餘3案包括前立委蔡正元所提公投案則須補正。

中選會中午舉行委員會議，會中審議4項全國性公民投票提案，決議其中3項公投提案將函請提案人的領銜人限期補正，一項公投提案合於規定，將函請戶政機關於15日內查對提案人。

中選會發布新聞稿指出，郝龍斌所提「你是否同意政府維持禁止開放日本福島311核災相關地區，包括福島與周遭4縣市（茨城、櫪木、群馬、千葉）等地區農產品及食品進口？」全國性公民投票提案，經委員會議審議，會中正反意見兼有，尚無一致性意見。

中選會指出，委員會依公投提案合憲性推定解釋原則，在有疑問時作成有利於公投提案人的認定，因此本案審議通過，將函請戶政機關查對提案人。

此外，有3項公投提案先前已舉行聽證，經提委員會議審議，決議函請提案人的領銜人限期補正，補正後再行審議。包括一、蔡正元所提「您是否同意，基於人民財產權應受憲法保護、退休金為工作所得之財產，民國106年公布之『公務人員退休資遣撫卹法』，侵害人民財產權利，應予廢止。」

二、前立委邱毅所提「您是否同意，基於人民財產權應受憲法保護、退休金為工作所得之財產，民國106年公佈之『公立學校教職員退休資遣撫卹條例』，侵害人民財產權益，應予廢止」；三、吳景欽所提「你是否同意，國家於2014至2017年所超徵之稅收5000多億元，立法還財於所有國民？」（編輯：李淑華）1070529

度銀行假日 英國小王子萌公...板橋分屍案下手凶殘 女被肢...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan