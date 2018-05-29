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影／熱！彰化連五起熱衰竭　一60歲男子命危

記者陳雅芳／彰化報導2018/05/29 19:00
▲天氣真的太熱了，彰化縣境內，接連發生至少有五起因熱衰竭或中暑送醫急救病例，消防隊救護人員忙著協助送醫搶救，急診醫護人員忙得不可開交。（圖／彰基提供，2018.05.29）
▲天氣真的太熱了，彰化縣境內，接連發生至少有五起因熱衰竭或中暑送醫急救病例，消防隊救護人員忙著協助送醫搶救，急診醫護人員忙得不可開交。（圖／彰基提供，2018.05.29）

連日高溫、酷熱難耐，導致彰化縣境內接連發生至少有五起因熱衰竭或中暑送醫急救病例，其中一名60歲男子體溫高達45度，到院時已陷入昏迷，經插管搶救後，已有多重器官逐漸衰竭，生命相當垂危。


▲天氣真的太熱了，彰化縣境內，接連發生至少有五起因熱衰竭或中暑送醫急救病例，消防隊救護人員忙著協助送醫搶救，急診醫護人員忙得不可開交。（圖／彰基提供，2018.05.29）

無獨有偶的，和美鎮一名年約60歲婦人29日下午3點多昏倒在彰美路六段路旁，被發現通報送彰化基督教醫院急救，彰基副院長周志中表示，婦人到院時已昏迷無意識，體溫高達41.5度，是典型熱中暑現象，有生命危險，醫護人員緊急搶救後生命跡象恢復穩定，不過仍要送進加護病房觀察。

天氣真的太熱了，連日來因為都沒有下雨、加上太平洋高壓籠罩，使得氣溫一再飆高，中部地區已連日出現35、6度超高溫，酷熱難耐，並導致彰化縣境內各大型醫療院所，已接連受理至少五起因熱衰竭或中暑送醫急救病例，其中一名送往彰化秀傳醫院急救的60歲男子，到院時體溫高達攝氏45度，已呈現深度昏迷，身體紅腫發燙。急診部部長黃炳文醫師表示，經緊急降溫插管搶救，患者已出現多重器官逐漸衰竭現象，生命仍相當垂危。


▲天氣真的太熱了，彰化縣境內，接連發生至少有五起因熱衰竭或中暑送醫急救病例，消防隊救護人員忙著協助送醫搶救，急診醫護人員忙得不可開交。（圖／彰基提供，2018.05.29）

和美鎮一名年約60歲的婦人，疑因天氣太熱，29日下午3點多倒臥在彰美路六段路邊，被發現通報送彰化基督教醫院急救；彰基醫院副院長周志中表示，婦人狀況應為熱中暑，送入醫院時已呈深度昏迷，目前擔心其神經功能受損、腦水腫、昏迷抽搐、心臟衰竭、肺水腫等症狀，死亡率可能高達80%以上，需把握黃金時間處理。

周志中說，今年酷暑來得早，呼籲罹患有高血壓、心血管病變、糖尿病和腎臟病等慢性疾病患者，要避免高溫時外出、並多補充水分，以免引發熱中風、熱衰竭或中暑而危及生命。

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