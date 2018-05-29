振興觀光　嘉義市與澎湖合推山海戀遊程

觀光局為推南部觀光，提出「 振興南部觀光旅遊市場計畫」，經嘉義縣、市爭取，已從善如流的將嘉義縣市併案納入。市長涂醒哲今( 29 )日中午在市政府舉辦記者會，強調市政府將配合交通部的優惠補助，規畫擴大與澎湖合作推出「山海戀」的觀光遊程，擬訂各種多元組合方案提振觀光。

交通部觀光局為推廣南部觀光，日前推出「 振興南部觀光旅遊市場計畫」，原只補助南高屏澎東等縣市，經嘉義縣、市鳴不平後，昨( 28 )日再將嘉義縣、市併案納入，嘉義市趁機推出「山海戀優惠行程」補助，預計於9至10月中與澎湖擬訂配套實施。

涂醒哲表示，中國團客不來，受害最深的是一條龍業者，對嘉義市的觀光也有影響，所以市政府積極對外行銷，跑遍國內、外的旅展，去(106)年4月「高階主管策勵營參訪研習」時，與澎湖縣長陳光復達成2縣市規畫山海戀觀光遊程的共識，以遊山玩水的特殊遊程為號召，行銷城市觀光。

觀光新聞處處長黃緒信指出，嘉嘉澎去年推出山海戀遊程，不但吸引新加坡等業者前來踩線，香港媒體也來拍攝微電影，相較於前一年5千多人次，106年港澳旅客住宿人次成長到1萬3千多人次，足見行銷成果。

觀光新聞處指出，嘉義縣、市與澎湖直線距離是台灣最近，搭乘遊艇從嘉義布袋到澎湖龍門只要50分鐘，從海平面一路玩到海拔1000公尺的太平雲梯，遊山玩水，還可探索百年東市場、古蹟城隍廟、文化路夜市、檜意森活村、KANO園區等，一次玩個痛快。