NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈食尚盛會開跑　浩子竟組女子天團雲林劉厝太子爺生日　引村民尋臭點什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
地方

振興觀光　嘉義市與澎湖合推山海戀遊程

地方中心／嘉義報導2018/05/29 18:58
▲振興南部觀光方案新增嘉義縣、市，嘉義市將與澎湖合推山海戀遊程。（圖／嘉義市政府提供, 2018.05.29）
▲振興南部觀光方案新增嘉義縣、市，嘉義市將與澎湖合推山海戀遊程。（圖／嘉義市政府提供, 2018.05.29）

交通部觀光局為推廣南部觀光，日前推出「 振興南部觀光旅遊市場計畫」，原只補助南高屏澎東等縣市，經嘉義縣、市鳴不平後，昨( 28 )日再將嘉義縣、市併案納入，嘉義市趁機推出「山海戀優惠行程」補助，預計於9至10月中與澎湖擬訂配套實施。

觀光局為推南部觀光，提出「 振興南部觀光旅遊市場計畫」，經嘉義縣、市爭取，已從善如流的將嘉義縣市併案納入。市長涂醒哲今( 29 )日中午在市政府舉辦記者會，強調市政府將配合交通部的優惠補助，規畫擴大與澎湖合作推出「山海戀」的觀光遊程，擬訂各種多元組合方案提振觀光。

涂醒哲表示，中國團客不來，受害最深的是一條龍業者，對嘉義市的觀光也有影響，所以市政府積極對外行銷，跑遍國內、外的旅展，去(106)年4月「高階主管策勵營參訪研習」時，與澎湖縣長陳光復達成2縣市規畫山海戀觀光遊程的共識，以遊山玩水的特殊遊程為號召，行銷城市觀光。

觀光新聞處處長黃緒信指出，嘉嘉澎去年推出山海戀遊程，不但吸引新加坡等業者前來踩線，香港媒體也來拍攝微電影，相較於前一年5千多人次，106年港澳旅客住宿人次成長到1萬3千多人次，足見行銷成果。

觀光新聞處指出，嘉義縣、市與澎湖直線距離是台灣最近，搭乘遊艇從嘉義布袋到澎湖龍門只要50分鐘，從海平面一路玩到海拔1000公尺的太平雲梯，遊山玩水，還可探索百年東市場、古蹟城隍廟、文化路夜市、檜意森活村、KANO園區等，一次玩個痛快。

關鍵字振興南部觀光山海戀涂醒哲陳光復黃緒信嘉義市澎湖縣
長輩齊樂快閃　展現活躍老化精神天氣悶熱　彰化連五起熱衰竭和中暑

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan