影／雲林北港劉厝里太子爺生日　引村民發現臭點

雲林縣北港鎮劉厝里居民休息乘凉的池塘，原本是一個乾淨整潔的所在，很多魚兒優游，也是村里休閒運動的地方。不過，這幾個月來沒有下雨，池塘內的水發出惡臭，讓住在附近的居民簡直受不了。

熱心民眾吳宗奮表示，太子爺生日去拜拜時，就聞到一陣陣臭味讓人作嘔，村民討論臭味來源，才發現池塘的水是綠色的。

從小住在劉厝社區的吳佳承，發現是池底的爛泥巴太多了，造成水質優養化連魚兒都無法存活，急需要整理，因此在臉書發求助文，希望相關單位能夠盡速協助處理，以維護環境清潔避免孳生蚊蟲。有熱心民眾獲知訊息提供抽水馬達，北港鎮公所也緊急通知雲林縣政府城鄉處前來會勘，該池塘因為是國有財產局承租給兩位私人作為魚池，吳姓池主已表明願意支付清理池塘相關費用。



▲劉厝社區的吳佳承感謝各單位及社區居民的協助。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.05.29)

劉厝社區理事長蔡碧聰指出，池塘已經有 10 年以上沒有把池底凊理乾淨，如今要將池塘清洗乾淨再重新放新水，工程非常浩大，但是如果不做，夏天幾個月發出的惡臭一定會更嚴重。



▲劉厝社區理事長蔡碧聰說明發現臭味及居民熱心幫忙的過程。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.05.29)