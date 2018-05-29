〈樂退方程式〉退休理財規劃 掌握收益、長期投資等4

台灣已正式邁入高齡社會，退休理財議題備受關注，富蘭克林投顧表示，為了達到夢想中的退休生活，投資理財規畫部分，建議可採用儲蓄、重視收益、長期投資以及善選基金等四策略，來準備退休生活所需的資金來源。

根據「投資人理財行為及投資意向」調查顯示，有逾 4 成民眾表示，願意為了退休計畫開始儲蓄。富蘭克林投顧表示，儲蓄愈早開始愈好，建議民眾退休投資理財上，應把握時間紅利，並透過儲蓄讓自己有充餘的資金利上滾利。

再來則是重視收益，退休金的運用可長可久，愈接近或處於退休階段，愈要重視收益能力，因此選擇的理財工具，應以穩健、具強勢的配息機制為訴求。