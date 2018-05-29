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〈樂退方程式〉退休理財規劃 掌握收益、長期投資等4

鉅亨網2018/05/29 18:49
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台灣已正式邁入高齡社會，退休理財議題備受關注，富蘭克林投顧表示，為了達到夢想中的退休生活，投資理財規畫部分，建議可採用儲蓄、重視收益、長期投資以及善選基金等四策略，來準備退休生活所需的資金來源。

根據「投資人理財行為及投資意向」調查顯示，有逾 4 成民眾表示，願意為了退休計畫開始儲蓄。富蘭克林投顧表示，儲蓄愈早開始愈好，建議民眾退休投資理財上，應把握時間紅利，並透過儲蓄讓自己有充餘的資金利上滾利。

再來則是重視收益，退休金的運用可長可久，愈接近或處於退休階段，愈要重視收益能力，因此選擇的理財工具，應以穩健、具強勢的配息機制為訴求。

而隨著現代人越來越長壽，民眾的退休生活有很高的機率超過 30 年，因此長期投資相當重要。富蘭克林投顧表示，擁有穩定收益來源的同時，可進一步將收益滾入再投資，將退休金成為創造另一筆收益來源的活水。

若以基金投資為例，建議可納入母子基金法，由母基金 (債券型基金) 的孳息作為子基金 (股票型基金) 的投資本金，讓獲利壯大母基金的規模，跟著長壽趨勢一起長期循環投資。

最後則是善選基金，退休規劃方面，共同基金是多數民眾退休理財工具的首選，富蘭克林投顧指出，由於基金的投資低門檻、手續與申購簡便、標的多元、專業經理人專職布局配置等優勢，因此相對符合各族群和各種理財目標所需。

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〈樂退方程式〉為退休作改變...艾訊配發現金股利 5.53...

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