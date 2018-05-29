〈樂退方程式〉為退休作改變 逾7成投資人願投入財務

根據富蘭克林投顧今 (29) 日發布的「投資人理財行為及投資意向」調查，超過 7 成投資人表示，為了夢想中的退休生活，願意對自身理財行為做改變，其中首要是擬定財務規劃，其次為開始定期儲蓄；另有將近 7 成表示，會與子女討論與規劃投資理財，而在投資理財工具部分，共同基金為主要選擇。

長壽是不可逆的趨勢，富蘭克林投顧表示，調查顯示，有高達 8 成 5 的投資人理財計畫是以自己或自己和另一半的退休生活為主，至於為了達到夢想中的退休生活，願意擬定財務規劃者占 72%，也有 41.3% 願意開始定期儲蓄，另有 31.1% 透過主動和理財顧問聯繫、尋求協助。