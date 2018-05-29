板橋分屍案下手凶殘 女被肢解逾16塊

（中央社記者王鴻國新北29日電）板橋分屍案，朱男下手凶殘，最少將被害黃女肢解成16塊以上，經過檢警搜尋及拼湊，至今仍然有部分屍塊下落不明，至於朱男父母初步未被認定為共犯，列關係人偵辦。

被害黃女的母親於5月23日下午至新海派出所報案失蹤協尋黃女，25日再報案稱女兒疑似在男友朱峻穎板橋區國光路的住處，25日朱男父母接獲警方通知會同前往查看，未發現朱男，26日朱男父母也因朱男多日未返家，至派出所報案朱男失蹤協尋。

警方27日晚間會同鑑識小組至朱男住處花圃中挖出裝有屍塊的塑膠袋，全案曝光，發現朱男22日凌晨從住處提7包塑膠袋至國光路住家後方的花圃掩埋，朱男28日清晨疑畏罪自殺上吊身亡。