影／彰化縣首座創意兒童遊戲場　學習玩樂新園地

彰化縣第一座「創意兒童遊戲場」 29 日在彰化市民生國小正式啟用，有別以往「罐頭式」簡易型遊樂設施，融入創意、強化安全和各具體能訓練等特色，提供小朋友們可共同集思廣益、強健體魄以及休閒玩樂的新樂園。

創意兒童遊戲場啟用典禮在校園歷史鳳凰花盛開的老樹下舉辦，紅花、綠葉搭配著色彩亮麗的遊具，讓整個啟用典禮現場繽紛奪目。彰化縣長魏明谷表示，「鳳凰樹下的遊樂天地」是小朋友共同集思廣益創作興建而成的學習天地，這次啟用典禮就以學生為主體，由學生負責主持、招待、表演等工作，歡喜迎接創意、安全、特色新樂園，啟用後將提供小朋友創意學習環境。



▲彰化縣第一座「創意兒童遊戲場」，大象溜滑梯也配合色塊讓整個遊戲場的顏色更繽紛。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.29）

民生國小「鳳凰樹下的遊樂天地」是彰化縣第一座落成啟用的創意遊戲場，該遊戲場符合「兒童遊戲場設施安全管理規範」嚴格標準，且不同於坊間常見的罐頭式遊具，是民生國小師生共同規畫設計的遊戲場。



▲彰化縣第一座「創意兒童遊戲場」，遊戲場有沙坑、地墊、軟墊等3種不同的鋪面，大象溜滑梯也配合色塊讓整個遊戲場的顏色更繽紛。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.29）

魏明谷指出，彰化縣在綠能招商引資上也創造許多商機，過去補助營養午餐是以舉債的方式辦理，現在的綠能午餐則是由綠能稅收挹注，永續經營，讓學生享用到免費的營養午餐，縣府很高興廠商給予不同方式的回饋事項，對於這些回饋，第一要來照顧兒童，第二要照顧長者，第三是教育和交通建設的投資。



▲彰化縣第一座「創意兒童遊戲場」，遊戲場有沙坑、地墊、軟墊等3種不同的鋪面，大象溜滑梯也配合色塊讓整個遊戲場的顏色更繽紛。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.29）

彰化市長邱建富說，市區擁有十多處兒童遊樂公園，將向縣府團隊與民生國小推動創意遊戲場汲取經驗，逐步改善兒童遊戲設施，與安全、健康和創意相結合，營造一個讓孩子們可快樂嬉戲、健康成長的好環境。



▲彰化縣第一座「創意兒童遊戲場」，遊戲場有沙坑、地墊、軟墊等3種不同的鋪面，大象溜滑梯也配合色塊讓整個遊戲場的顏色更繽紛。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.29）

催生創意兒童遊戲場的縣議員林世賢表示，根據調查，彰化縣境內有高達 9 成以上簡易型或「罐頭式」的遊樂場都不合格，讓眾多小朋友在遊戲時隱藏著受傷、燒燙傷的危機，由推動校園公園化將可營造彰化市更多綠地公園，同時創意特色、共融式公園設施。



▲彰化縣第一座「創意兒童遊戲場」，遊戲場有沙坑、地墊、軟墊等3種不同的鋪面，大象溜滑梯也配合色塊讓整個遊戲場的顏色更繽紛。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.29）

例如沙坑遊戲區可以刺激幼兒的觸覺統合發展，盪鞦韆擺動的高度跟溜滑梯長度、斜度須達到一定的標準，可以激發幼童的前庭發展，對於幼童健康發展有極大的效益。