立院三讀 原民發展基金可做原住民住宅財源

（中央社記者陳俊華台北29日電）立法院會今天三讀修正通過原住民族基本法部分條文，明定原住民族綜合發展基金得辦理住宅興辦、租售、建構及修繕業務，推動政府興辦或獎勵民間興辦原住民住宅，並賦予法源。

中國國民黨立委鄭天財提案指出，原住民綜合發展基金已經設立超過20年，當時是因原住民經濟資本薄弱，無法因應社會經濟的急遽發展，才由政府籌資設立，協助原住民融資，輔導原住民族經濟事業；近年因應環境變遷，基金也提供建構、修繕住宅貸款信用保證的融資。

鄭天財指出，為發揮基金設立目的，提案明定基金除辦理原住民族經濟發展業務及輔導事業機構外，還有推動政府興辦或獎勵民間興辦原住民族住宅，以協助原住民族居住需要，將住宅興辦、出租、出售、建構及修繕業務等，增列為基金辦理業務。