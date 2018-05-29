影／彰化閱讀磐石學校及閱讀推手表揚

▲彰化縣107年度榮獲教育部閱讀磐石學校及閱讀推手成果再攀高峰，副縣長林明裕致贈感謝狀，給幕後指導委員和縣內承辦初選的學校。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.29）

全國閱讀教育的最高榮譽－107年度教育部國民中小學推動閱讀績優學校、團體及個人評選成績揭曉，彰化縣分別榮獲4項閱讀磐石學校獎及8項閱讀推手獎，29日上午在縣府中庭辦理「彰化縣107年度榮獲教育部閱讀磐石學校及閱讀推手表揚暨閱讀成果展」，彰化縣副縣長林明裕表揚績優學校、團體及個人。

林明裕感謝在座的教育前線學校團隊在教學現場的努力，另致贈感謝狀予幕後的指導委員及縣內初選承辦學校，感謝他們的用心指導讓彰化縣推動閱讀教育更加成長，並期透過得獎人員的經驗、方法分享，讓彰化縣的閱讀教育有更顯著的突破與成長。



▲彰化縣107年度榮獲教育部閱讀磐石學校及閱讀推手成果再攀高峰，副縣長林明裕致贈感謝狀，給幕後指導委員和縣內承辦初選的學校。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.29）

林明裕表示，閱讀可以使人站在巨人的肩膀看世界，縣府推動閱讀運動，在各基層學校如火如荼的展開，今年得到非常好的成績，獲得教育部四項閱讀磐石學校、八項閱讀推手獎，得獎數為全國第二名。閱讀工作既深且遠，縣府要建置一個優質的閱讀環境。



▲彰化縣107年度榮獲教育部閱讀磐石學校及閱讀推手成果再攀高峰，副縣長林明裕致贈感謝狀，給幕後指導委員和縣內承辦初選的學校。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.29）

在閱讀推手獎方面，有西勢國小「晨光志工隊」、茄荖國小「看見希望媽媽讀書會」、「員東國小閱生活志工隊」以及彰化愛鄰社會福利協會；還有湳雅國小校長蘇月妙、太平國小老師陳姿良、和仁國小志工隊小隊長尤建清及文德國小主任林宏建，等人獲獎，總成績排名全國第二，遠勝過其他資源豐富的直轄市，充分顯現長期推動閱讀的豐碩成果。



▲彰化縣107年度榮獲教育部閱讀磐石學校及閱讀推手成果再攀高峰，副縣長林明裕致贈感謝狀，給幕後指導委員和縣內承辦初選的學校。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.29）

彰化縣近三年來共編列六千萬專款，推出「書福悅讀」，逐步改善學校圖書館環境，並設置雲端電子書庫、176處社區閱讀中心、30多座愛的、活水書庫；引導學校師生投入閱讀、鼓勵親子共讀，讓優秀學校團隊，作為下一代的好榜樣，打造彰化成為一個充滿書香的文化大縣。