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中央社

咖啡豆殼新價值 價格勝咖啡豆數倍

中央社2018/05/29 19:06
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社聖薩爾瓦多28日綜合外電報導）薩爾瓦多咖啡農以往拿來當作廉價肥料，或更常直接當垃圾的咖啡豆殼，如今市場身價搖身一變，價格甚至是咖啡豆的480%。

彭博報導，薩爾瓦多聖安娜火山（Santa AnaVolcano）附近山區種植家族咖啡園的巴特列（AidaBatlle）原本不重視咖啡豆殼，一次行經陽光曬乾的咖啡豆殼，注意到有股混合木槿香味和其他花香的好氣味。

巴特列說，她開始想，長期被她視為廢棄物的咖啡豆殼，可能有利用價值。她拿來用熱水浸泡，品嚐其滋味後，立刻要求顧客也試試。

10多年後，咖啡豆殼已確定它的新價值。星巴克（Starbucks）近來在美國和加拿大推出新飲品，甜味使用的是咖啡豆殼糖漿，還用咖啡豆殼製造的糖加在飲料上方。

其他如樹墩城咖啡（Stumptown Coffee Roasters）、藍瓶咖啡（Blue Bottle Coffee）等競爭業者也開始推出含咖啡豆殼製品的茶及碳酸飲料。

在咖啡連鎖店需求刺激下，咖啡豆殼現在價格經常高於咖啡豆本身。巴特列說，咖啡豆殼價格一磅可達7美元；而咖啡豆每磅平均價格在1.2美元左右，這是約2年來最低價，因阿拉比卡豆過度供應，造成價格下滑。

咖啡豆殼的咖啡因含量極低，味道沒有咖啡濃厚。巴特列表示，除木槿香氣外，依種植方式和地點不同，可有木瓜或青蘋果香氣。（譯者：羅苑韶/核稿：劉學源）1070529

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