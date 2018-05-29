咖啡豆殼新價值 價格勝咖啡豆數倍

（中央社聖薩爾瓦多28日綜合外電報導）薩爾瓦多咖啡農以往拿來當作廉價肥料，或更常直接當垃圾的咖啡豆殼，如今市場身價搖身一變，價格甚至是咖啡豆的480%。

彭博報導，薩爾瓦多聖安娜火山（Santa AnaVolcano）附近山區種植家族咖啡園的巴特列（AidaBatlle）原本不重視咖啡豆殼，一次行經陽光曬乾的咖啡豆殼，注意到有股混合木槿香味和其他花香的好氣味。

巴特列說，她開始想，長期被她視為廢棄物的咖啡豆殼，可能有利用價值。她拿來用熱水浸泡，品嚐其滋味後，立刻要求顧客也試試。