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紡拓會拼創意 服飾創作基地轉型時尚概念店

中央社2018/05/29 19:08
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘智義台北29日電）中華民國紡織業拓展會秘書長黃偉基表示，「西園29 O2O時尚概念店」提供全程型毛衣編織機，讓服裝設計師可以親自來體驗這台全自動機器，在半小時內完成自己設計的服裝。

黃偉基今天在「西園29 O2O時尚概念店」開幕活動指出，全程型毛衣編織機原本進口時只能織短纖，經過調整之後，現在長、短纖都可編織，快的話一件衣服不到半小時就織好了；除了設計師之外，一般的消費者也可來這選擇自己喜歡的衣服，發揮自己的設計天份。

他說，針對全程型毛衣編織機有一套專用的軟體，並開放軟體操作服裝設計的專業課程。服裝設計師可以來這交流，想自己創業開一家服飾店，或是網購業者，也可以把這裡的創意服飾當做貨源，或是開發新款服飾的基地。

參與今天開幕活動展示的服裝設計師簡國彥表示，近年婚紗成衣化，婚紗不見得一生只穿一次，甚至連尾牙、頒獎典禮穿的禮服，也都成衣化，透過兩件式的搭配，可以穿出正式場合的隆重氣派，但若上半身的禮服搭配一件牛仔褲，卻成了日常生活的穿著，同樣可以「很街頭」。

簡國彥強調，禮服成衣化之後，日常生活也可以穿搭，較符合綠色環保的概念，更帶動禮服客製化的商機，讓顧客可以穿著合身的禮服。

配合政府五加二產業創新政策，經濟部工業局以循環經濟理念，委由紡織綜合所與紡拓會，鎖定台北萬華的西園29服飾創作基地，重新塑造為「西園29 O2O時尚概念店」，打造成讓消費者親自參與紡織品設計，與製作的體驗場所。

紡織綜合所表示，為引領產業發展創新數位經濟商業模式，西園29 O2O時尚概念店整合噴墨印花數位化生產應用、無車縫橫編織造等數位科技，並結合快速設計打樣中心，提供紡織品一條龍的服務。(編輯：李信寬)1070529

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