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中央社

美艦入西沙 陸媒強硬表態：鬥一鬥更健康

中央社2018/05/29 19:05
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北29日電）人民日報海外版微信公眾號俠客島今天發表長篇文章，指美國2艘軍艦日前進入西沙群島海域演習而非單純無害通過，是「挑釁空前升級」，中國未來需要做好「包括武裝衝突在內」的所有準備。

這篇由北京大學海洋戰略研究中心執行主任胡波執筆、題為「美軍在南海的挑釁空前升級，鬥一鬥或許更健康」的文章還說，未來中美在南海觸發摩擦對抗，很可能將不再是美軍的「航行自由行動」，而是「更直接、粗暴的對抗」。

文章直指，美國川普政府在南海問題上的調門，雖不如歐巴馬政府高，但實際的挑釁卻變本加厲。

這篇文章指出，美國軍艦以往進入西沙「領海」，都是「無害通過」，有時雖會短暫停留，但行動還有所節制。但日前2艘軍艦進入西沙「領海」，不但首度採用雙艦的水面戰鬥群形式，還舉行機動演習，「如此大尺度、大範圍的挑釁，可謂前所未有」。

文章聲稱，據不完全統計，2017年5月至今，美軍闖入中國控制的南海島礁「領海」有10餘次，頻率大幅提升，且「挑釁程度顯著加劇」，在「領海」內從事各類訓練，包括「之」字形機動編隊，「十分惡劣」。

這篇文章還說，美軍如今並未將所有進入中方島礁12海里（領海）內的行動稱為「航行自由行動」。近1年來，美軍大部分這類行動都沒有被稱為「航行自由行動」，這是「赤裸裸的武裝挑釁」。

文章說，值得警惕的是，美國國內關注和研究南海的主流專家和官員，幾乎都認為美國「做得遠遠不夠，美國必須加大博弈籌碼，奉行更積極的介入政策，否則將坐等中國控制整個南海」。

文章主張，面對美國的舉動，中國應做好「持久戰」的準備，「不經過較為激烈的鬥爭，中美雙方可能很難找到新的平衡，遑論局勢步入相對穩定？鬥一鬥，也許會更健康」。

這篇文章更揚言，阻止美國這類行為的有效方式是「適當升高對抗的等級，加大博弈的砝碼，促使美國在風險過高時保持必要審慎」，中國仍需要做好「包括武裝衝突在內」的所有準備和預案。（編輯：邱國強/陳家倫）1070529

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