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中央社

台中與日本山形縣 簽署友好交流備忘錄

中央社2018/05/29 19:07
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者郝雪卿台中29日電）台中市長林佳龍今天與日本山形縣知事吉村美榮子簽署友好交流合作備忘錄，林佳龍指出，山形縣盛產水果，也有溫泉及自行車產業，期待有更便利的交通加強觀光交流。

台中市政府下午舉行台中市與日本山形縣簽署友好交流合作備忘錄暨「台中宣言」儀式，由林佳龍與率團來訪的吉村美榮子代表簽署，兩人在完成簽署儀式後，林佳龍還力邀山形縣參加11月登場的台中花博。

林佳龍表示，台中是山形縣在台灣繼高雄、宜蘭之後締結的第3個友好城市，山形縣擁有美麗的景點，還盛產水果，更有溫泉與自行車產業，都是台中市在推動的項目，如今台中與山形縣簽署友好交流合作備忘錄，一定會有豐碩的成果。

林佳龍說，台中即將舉辦世界花博，期盼透過「台中宣言」的簽署，讓更多人了解花博背後倡議的綠色生產、自然生態及人文生活理念，台日交流最重要的還是交通，6月14日台中機場將有定期航班首航東京成田機場，期待台中與山形縣也能有更便利的交通，促進雙方的觀光交流。

吉村美榮子表示，她覺得台中是一座很發達且很有活力的城市，山形縣是溫泉王國，許多地方都有溫泉湧出；並盛產櫻桃、葡萄、水蜜桃等水果，還以釀酒技術聞名，且冬天的降雪量很豐沛，歡迎台中民眾前去滑雪及玩雪，也期待在簽署友好交流合作備忘錄後，雙方在觀光、文化及經濟方面的交流更密切。（編輯：陳政偉/張銘坤）1070529

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