NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈黑豹勁裝奏效　37歲小威首戰過關大玩裸女私密處！泰國特殊行程曝光什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
地方

打造垃圾自主處理能力　雲林推動機械式生物處理系統

記者洪佳伶／雲林報導2018/05/29 21:34
▲張代理局長做垃圾機械式生物處理系統（MBT）專案報告。（圖／雲林縣政府提供)
▲張代理局長做垃圾機械式生物處理系統（MBT）專案報告。（圖／雲林縣政府提供)

雲林縣之生活垃圾長期以來需仰賴外縣市焚化爐協助處理，部分縣市雖鼎力相助，惟隨著多數縣市之焚化爐面臨歲修或因年份增加，造成量能下降，垃圾處理問題逐漸浮現，不僅僅是雲林縣需面對的問題，也是各縣市政府所需克服的危機。 

雲林縣長李進勇為了宣示解決垃圾處理問題的決心，規劃建置機械生物處理廠（Mechanical Biological Treatment，MBT），打造垃圾自主處理能力，以解決目前垃圾處理困境及開創未來垃圾處理的活路。 

李進勇指出，雲林縣計畫推動的機械式生物處理系統(MBT)之概念源起於德國，為了進一步瞭解垃圾處理新技術，在去年10月曾帶隊遠赴德國、西班牙及葡萄牙取經，看到生活垃圾或相容性一般事業廢棄物經由MBT廠分類分選、生物處理及乾燥後，可回收資源物質，並降低最終處置量，以及產製均質再生燃料(SRF、RDF-5)。此外，由於機械式生物處理系統(MBT)技術沒有燃燒行為且廠房為密閉設施，亦可達到環境友善的目標。 

縣議會對於雲林縣政府推動MBT計畫亦相當重視，今(5/29)日特別變更議程安排環保局做專案報告，代理局長張喬維表示，雲林縣已規劃垃圾處理短、中、長期之對策，短期將持續推動垃圾減量及協調中央垃圾調度、中期為目前執行中之MT機械處理，做為機械式生物處理系統(MBT)設置過渡期間垃圾處理策略，長期則為建置機械式生物處理系統(MBT)。未來MBT廠規劃以BOT方式辦理，預計最快於2020年建置完成，每年可處理雲林縣8萬5,000噸生活垃圾，以及相容性一般事業廢棄物；此外，垃圾經MBT廠處理後所產製之SRF或RDF-5亦可做為替代燃料使用。

張喬維指出，垃圾處理問題刻不容緩，為開拓雲林縣垃圾自主處理能力及取代林內焚化爐的功能，在縣長及中央環保署支持下，推動建置全國第一套機械式生物處理系統(MBT)，將垃圾可供回收及再利用部分物盡其用，並取代部分燃煤，減少燃燒行為，希望藉由MBT運作後，解決雲林長久以來的垃圾問題。 

關鍵字機械式生物處理系統mbt李進勇
高雄美術館特區　最後精華地標售泰國國際食品展臺灣館　曼谷開幕

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan