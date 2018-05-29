打造垃圾自主處理能力　雲林推動機械式生物處理系統

雲林縣之生活垃圾長期以來需仰賴外縣市焚化爐協助處理，部分縣市雖鼎力相助，惟隨著多數縣市之焚化爐面臨歲修或因年份增加，造成量能下降，垃圾處理問題逐漸浮現，不僅僅是雲林縣需面對的問題，也是各縣市政府所需克服的危機。



雲林縣長李進勇為了宣示解決垃圾處理問題的決心，規劃建置機械生物處理廠（Mechanical Biological Treatment，MBT），打造垃圾自主處理能力，以解決目前垃圾處理困境及開創未來垃圾處理的活路。



李進勇指出，雲林縣計畫推動的機械式生物處理系統(MBT)之概念源起於德國，為了進一步瞭解垃圾處理新技術，在去年10月曾帶隊遠赴德國、西班牙及葡萄牙取經，看到生活垃圾或相容性一般事業廢棄物經由MBT廠分類分選、生物處理及乾燥後，可回收資源物質，並降低最終處置量，以及產製均質再生燃料(SRF、RDF-5)。此外，由於機械式生物處理系統(MBT)技術沒有燃燒行為且廠房為密閉設施，亦可達到環境友善的目標。



縣議會對於雲林縣政府推動MBT計畫亦相當重視，今(5/29)日特別變更議程安排環保局做專案報告，代理局長張喬維表示，雲林縣已規劃垃圾處理短、中、長期之對策，短期將持續推動垃圾減量及協調中央垃圾調度、中期為目前執行中之MT機械處理，做為機械式生物處理系統(MBT)設置過渡期間垃圾處理策略，長期則為建置機械式生物處理系統(MBT)。未來MBT廠規劃以BOT方式辦理，預計最快於2020年建置完成，每年可處理雲林縣8萬5,000噸生活垃圾，以及相容性一般事業廢棄物；此外，垃圾經MBT廠處理後所產製之SRF或RDF-5亦可做為替代燃料使用。