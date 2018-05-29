菲政府啟用基建就業網站 目標10萬職缺

菲律賓公共工程暨公路部（DPWH）部長比亞（MarkVillar）在馬尼拉近郊卡羅肯市（Caloocan）的啟用儀式上說，政府希望透過這個就業入口網站，讓更多菲律賓國內勞工和到國外工作的勞工，都可以參與。

呼應「建設、建設、再建設」（Build, Build,Build）計畫，「就業、就業、再就業」（Jobs, Jobs, Jobs）入口網站今天正式啟用，整合所有參與建設的建築商與承包商所需的職缺，供民眾應徵。

（中央社記者林行健馬尼拉29日專電）菲律賓政府今天為「建設、建設、再建設」基礎設施發展計畫，啟用了配合就業網站，終極目標是提供10萬個就業機會。

「就業、就業、再就業」網站下午5時正式上線，網址為http://www.build.gov.ph/，初步提供來自10家建築商及承包商的1萬1063個就業機會，包括建築工、技術人員及工程師等。

網站按地區、種類、職位及所需技能分類，讓求職者更容易篩選出適合自己的工作。

比亞說，網站的終極目標是張貼10萬個在「建設、建設、再建設」計畫之下產生的職缺。

他表示，政府、建商及人民都將從這個網站受益，勞工可以有更多就業選擇，而在快速的人職匹配之下，政府與建商可以快速找到需要的人才，基礎建設計畫就能更順暢地進行。

「建設、建設、再建設」計畫是「杜特蒂經濟」（Dutertenomics）的重要部分，菲國政府規劃從2017年直到2022年總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）任滿時，斥資1580億美元發展基礎設施。

就今年而言，菲國政府撥出355億美元落實76項大型基礎建設工程。

根據「就業、就業、再就業」網站，2015年菲國貧民占總人口的21.6%，政府希望能在2022年把這個數字降到13%-15%。（編輯：郭中翰）1070529