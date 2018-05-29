杜特蒂畫紅線警告中國　若開發南海黃岩島就宣戰

《美國之音》報導，凱耶塔諾表示，針對南海問題，總統杜特蒂對中國大陸畫下紅線，其一是不能在帕納塔格礁（ Panatag Shoal ），也就是對岸所稱的黃岩島上修建任何設施。中菲雙方長期爭奪該地主權，大陸在 2012 年控制了該島及周邊海域，禁止菲律賓漁民前往捕魚， 2016 年海牙國際法庭裁定中國大陸此舉違反聯合國海洋法公約，但中方拒絕承認。

聚焦南海問題的香格里拉對話會即將在 6 月 1 日至 3 日於新加坡舉行，面對中國大陸解放軍在南海動作頻頻，菲律賓外交部長凱耶塔諾（ Alan Peter Cayetano ） 28 日表示，總統杜特蒂就南海問題畫下紅線，若中國大陸「踩紅線」，菲律賓將會宣戰。

第二道紅線則是中國大陸或其他國家不能在西菲律賓海單獨開發石油或其他自然資源，西菲律賓海是菲律賓主張的經濟海域，包含了斯普拉特利群島、中國稱之為南沙群島的大部分島礁。

凱耶塔諾強調，政府保持沉默，不代表沒有做任何事來爭取、捍衛國家領土的權益。他指出，杜特蒂本人曾向大陸國家主席習近平提到南海爭議，強調「西菲律海是我們的，我們會在南海開挖石油和天然氣。」凱耶塔諾也表示，若杜特蒂政府任內失去西菲律賓海的任何一塊領土，他將辭職負責。

中國大陸近來在南海動作頻頻，引發菲律賓國內輿論批評杜特蒂政府在處理南海問題上太軟弱，菲律賓外交部長凱耶塔諾對此予以反駁，並稱未來會公布菲律賓在南海問題上的機密文件。