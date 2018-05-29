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〈裕隆集團法說〉中國同業競爭加劇 江申看全年壓力較

鉅亨網2018/05/29 19:20
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裕隆集團旗下汽車零組件大廠江申 (1525-TW) 今 (29) 日召開法說會，總經理黃得超坦言，由於中國同業競爭激烈，「利潤率恐難維持像之前那麼好」，儘管今年中國廠區事業體表現可期，不過全年壓力比去年大。

江申主要業務為汽車車架、木床、鈑金零件和沖壓模具，主要股東是中華汽車 (2204-TW) 和國瑞汽車，在國內主要營收來源是商用車；而在中國則是轉投資福享汽車、廣州恩梯恩、襄陽恩梯恩、北京瑞韓恩梯恩和廈門金龍江申等，其中，主要獲利貢獻來自於廣州恩梯恩、襄陽恩梯恩和福州福享。

由於中國轉投資事業體第 1 季挹注較去年同期年減 14%，使江申即便營業利益較去年同期大增 255%，但稅後純益僅 1.05 億元，年減 21.41%，每股純益 (EPS)1.43 元，創 2015 年第 4 季以來單季新低。

黃得超表示，期許第 1 季是全年低檔，獲利拚逐季走升，不過，與中國同業競爭激烈，且廣州有 40% 業務為外銷，目前看來變數比較大，力拚推動電動車相關零件出貨；而北京廠由於日前的抗韓潮衝擊韓系車出貨，目前還看不到好轉。

黃得超說，今明兩年除了襄陽廠因產能滿載，等速傳動軸產線月產能已規劃從目前的 18 萬支，至 9 月提升至 21 萬支，其他廠區產能先維持現狀，暫無其他擴產計畫。

不過，黃得超表示，正積極接觸新訂單，日前已有初步斬獲，襄陽廠獲重慶金康電動車青睞，惟目前出貨尚屬初步階段，而廣州廠正積極爭取更多自主品牌車的業務。

江申股價日 K 線圖。
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