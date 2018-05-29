〈裕隆集團法說〉中國同業競爭加劇 江申看全年壓力較

裕隆集團旗下汽車零組件大廠江申 (1525-TW) 今 (29) 日召開法說會，總經理黃得超坦言，由於中國同業競爭激烈，「利潤率恐難維持像之前那麼好」，儘管今年中國廠區事業體表現可期，不過全年壓力比去年大。

江申主要業務為汽車車架、木床、鈑金零件和沖壓模具，主要股東是中華汽車 (2204-TW) 和國瑞汽車，在國內主要營收來源是商用車；而在中國則是轉投資福享汽車、廣州恩梯恩、襄陽恩梯恩、北京瑞韓恩梯恩和廈門金龍江申等，其中，主要獲利貢獻來自於廣州恩梯恩、襄陽恩梯恩和福州福享。