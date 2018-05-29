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中國電商報告 跨境商品總額年增8成

中央社2018/05/29 19:20
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社台北29日電）中國官方今天發布報告指出，2017年全國電子商務交易額達人民幣29.16兆元，年增11.7%；海關驗放跨境電商進出口商品總額為902.4億元，年增80.6%。中國電商就業人員多達4250萬人。

綜合中新社、北京晚報報導，2018中國電子商務大會29日在北京舉辦，中國商務部電子商務和信息化司司長騫芳莉在會上發布「中國電子商務發展報告2017」。

這份報告指出，2017年全國電子商務交易額高達29.16兆元（新台幣約138兆元），年增11.7%。去年一年海關驗放跨境電商進出口商品總額為902.4億元，年增80.6%。

全國網上零售額2017年為7.18兆元，在社會消費品零售總額的比重不斷提升。電商就業人員多達4250萬人，吸引農村剩餘勞動力、返鄉創業青年等參與。

伴隨著電子商務的發展，行動端網路支付改變了傳統支付習慣，2017年非銀行支付機構發生網路支付143.26兆元，年增44.32%。快遞服務業業務量累計完成400.6億件，其中有70%的業務量由電子商務帶動產生。

從報告中可以看到，農村網路零售額雖然只有1.24兆元規模，但年增率達39.1%。

報告也指出了電子商務「東強西弱」、「工強農弱」等失衡現象，以及在保護客戶訊息安全方面的問題。（編輯：陳家倫/邱國強）1070529

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