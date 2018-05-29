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影／活銀髮族才藝表演暨節能減碳宣導活動大會

記者陳雅芳／彰化報導2018/05/29 22:22
▲花壇鄉老人會29日上午在花壇鄉老人文康活動中舉辦樂活銀髮族才藝表演，希望大家都能活到老、學到老。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.29）
▲花壇鄉老人會29日上午在花壇鄉老人文康活動中舉辦樂活銀髮族才藝表演，希望大家都能活到老、學到老。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.29）

彰化縣花壇鄉老人會29日上午在花壇鄉老人文康活動中心舉辦「樂活銀髮族才藝表演暨節能減碳宣導活動大會」，現場長輩準備各項才藝表演自娛娛人，台電、中油等能源公司也準備宣導節目，向大家宣導節能減碳的環保觀念，盼透過此活動向長輩宣導不只活得健康快樂，更要一起愛惜能源與地球。


▲花壇鄉老人會29日上午在花壇鄉老人文康活動中舉辦樂活銀髮族才藝表演，希望大家都能活到老、學到老。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.29）

彰化縣長魏明谷指出，現在是一個高齡化的時代，未來老人會越來越多，所以有關長者的照護和健康是縣府往後要面對的問題，縣府也會來舉辦對長者的身心健康有益的活動，最主要還是希望長者能夠走出家庭，讓長者過著團體的生活。


▲花壇鄉老人會29日上午在花壇鄉老人文康活動中舉辦樂活銀髮族才藝表演，希望大家都能活到老、學到老。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.29）

藉由團體生活，由年紀較小的長者照顧年紀較大的長者，由健康的長者照顧行動不便的長者，這樣才不會造成國家財政與人力的負擔。他也期望透過「樂活銀髮族才藝表演暨節能減碳宣導活動」，讓長者都能延緩失能、失智，延緩老化，讓大家活得快樂、健康又長壽。


▲花壇鄉老人會29日上午在花壇鄉老人文康活動中舉辦樂活銀髮族才藝表演，希望大家都能活到老、學到老。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.29）

花壇老人會總幹事洪英洲表示，花壇鄉老人會每一年都有辦理兩次的大型才藝表演活動，一次是在今天，另一次是在重陽敬老大會，表演內容有拉二胡也有跳土風舞，還有復古的敦煌舞蹈等，希望花壇鄉的長者更為活躍，讓長者都能走出來，不要無聊待在家，來老人會有場所可供長者休息，也可以找伴聊天，希望大家都能活到老、學到老，身體都能很健康。


▲花壇鄉老人會29日上午在花壇鄉老人文康活動中舉辦樂活銀髮族才藝表演，希望大家都能活到老、學到老。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.29）

彰化縣政府照顧長輩不遺餘力，每年編列新台幣2億元假牙經費，每年預計約有6,500名長者受惠，乘車補助也從原本每月300元提高為1,000元，一年相當於12,000元，長輩最關心的重陽敬老禮金於今(107)年由2,000元調至3,000元。

關鍵字銀髮族花壇鄉老人會重陽敬老禮金節能減碳土風舞
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