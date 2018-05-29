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民進黨團送饅頭　呼籲朱立倫做一天和尚敲一天鐘

記者陳志仁／新北報導2018/05/29 20:33
▲新北市議員李坤城、林銘仁、周雅玲、鍾宏仁、廖筱清、鄭宇恩、何博文議員等人，送上「饅頭」給新北市長朱立倫，希望他「做一天和尚敲一天鐘」！（圖／記者陳志仁攝，2018.05.29）
▲新北市議員李坤城、林銘仁、周雅玲、鍾宏仁、廖筱清、鄭宇恩、何博文議員等人，送上「饅頭」給新北市長朱立倫，希望他「做一天和尚敲一天鐘」！（圖／記者陳志仁攝，2018.05.29）

民進黨新北市議會黨團總召李坤城、林銘仁、周雅玲、鍾宏仁、廖筱清、鄭宇恩、何博文議員等人，今（29）日送上「饅頭」給新北市長朱立倫，希望不要有「老兵待退」的心情；朱立倫神回，從小到大念書，都是最後一年的成績最好。

李坤城表示，朱立倫的任期倒數，表現也是倒數，更是最心不在焉的一年，在最新的趨勢六都市長滿意度民調中，朱立倫的民調從第五名躍升為第三名，但是如果扣除掉台南及高雄代理市長的民調，表現仍示非常難看；其中更有55.8%的市民，認為新北市現在和7年前其實差不多，新北市民普遍感到無感。

鍾宏仁指出，碰到選舉年，各地盛傳「朱家軍」聯盟成軍，包括新北市侯友宜、桃園市陳學聖、台南市高思博、花蓮縣徐榛蔚、雲林縣張麗善，朱立倫受訪時更霸回，六都參選人跟他有密切的關係；不過，從市議員的角度，他們不擔心「朱家軍」聯盟成軍，反而是憂心朱立倫到處輔選、念念不忘總統夢，而擺爛市政。

周雅玲、林銘仁說，外界都傳言，朱立倫藉由新北市政府的行政資源做連結，假市政之名、行輔選之實，區長和局處首長在跑攤的過程，還與前副市長侯友宜一起出現，甚至民政局長江俊霆、社會局長張錦麗、秘書處長李麗圳，是代表朱立倫幫侯友宜助選？還是來要找新共主？希望各局處的看守工作做好。

何博文強調，黨團送饅頭給朱立倫，希望他在市長任內「做一天和尚敲一天鐘」，就像軍人退伍前數饅頭算日子也仍要堅守崗位，做好市長的工作，千萬不要晚節不保；黨團也訂製蘇貞昌挑著扁擔的人型立牌，暗喻朱立倫執政7年半，爛攤子不少，蘇貞昌當選市長會扛起各項政策的爛攤子，不會讓新北市民失望。

朱立倫回應，嚴格要求市府團隊不能利用上班的時間參與輔選活動，而局處長代表市府出席活動尚屬正常的範疇，市府絕對沒有行政資源不中立的問題，希望外界勿過度解讀；另這幾年在市府與議會的共同努力之下，新北市有脫胎換骨的改變，市府團隊與議會問政的表現，值得社會大眾肯定。

關鍵字朱立倫李坤城何博文周雅玲鍾宏仁林銘仁鄭宇恩
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