高屏立委少1席台南竹縣增1席 選區變更案將送審

中選會說，依第7屆計算方式分配結果，台南市應選名額由5席調整為6席，高雄市應選名額由9席調整為8席，新竹縣應選名額由1席調整為2席，屏東縣應選名額由3席調整為2席，其餘直轄市、縣市應選名額沒有變動。

中選會指出，有關第10屆立法委員選舉區檢討，應選名額為2名以上的直轄市、縣（市），計有台中市、台南市、高雄市、新竹縣、屏東縣選舉委員會函報選舉區變更建議草案。

與會者指出，會中一一討論，有些地方的行政區被切割引發不同意見，不過經考量各方意見，加上5月14日也召開公聽會，徵詢學者專家、主要政黨、立法院各黨團，對選舉區變更建議草案意見，最後會議通過上述5個直轄市、縣選舉區劃分變更案。

立委選區變更案將送立法院，經立院同意後發布實施，陳英鈐指出，若立法院不同意建議方案，會退回中選會，中選會將參照立院各黨團意見，重劃選區。

中選會指出，依公職人員選舉罷免法第35條、第37條規定，直轄市、縣（市）選出的立法委員，其名額分配及選舉區以第7屆立法委員為準，自該屆立法委員選舉區變更公告日起，每10年重新檢討一次，如有變更必要，應於本屆立法委員任期屆滿一年8個月前，將選舉區變更案送經立法院同意後發布。等於須在今年5月底前送立法院。

「漢彌爾頓法」是人口數除以立委總名額算出基數，各直轄市、縣市用同一基數，換算出應選出名額，並按應選名額劃分同額選舉區；「一席保障」是指各直轄市、縣市保障至少一席區域立委，其餘的席次再用「漢彌爾頓法」去分配。（編輯：李淑華）1070529