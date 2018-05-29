警消加薪案三讀通過 警署：逾6萬警受惠

（中央社記者黃麗芸台北29日電）立法院今天三讀修正通過警察人員人事條例。警政署表示，新法將警消人員警正四階以下及警正三階人員最高年功俸各提升一級，目前估計受惠員警人數可達6萬906人。

立法院院會今天三讀修正通過警察人員人事條例第22條附表一，將警正四階、警佐一階至四階的警察年功俸最高俸額調至525，警正三階調至550，預計2.8萬人立即受惠。

警政署今天發布新聞稿說明，行政院長賴清德昨晚臨時召集內政部等相關單位開會，針對立委段宜康等人所提的「警察人員人事條例第22條附表1警察人員俸表」修正案進行討論，並於今天立法院院會三讀通過。