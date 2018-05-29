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警消加薪案三讀通過 警署：逾6萬警受惠

中央社2018/05/29 19:25
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者黃麗芸台北29日電）立法院今天三讀修正通過警察人員人事條例。警政署表示，新法將警消人員警正四階以下及警正三階人員最高年功俸各提升一級，目前估計受惠員警人數可達6萬906人。

立法院院會今天三讀修正通過警察人員人事條例第22條附表一，將警正四階、警佐一階至四階的警察年功俸最高俸額調至525，警正三階調至550，預計2.8萬人立即受惠。

警政署今天發布新聞稿說明，行政院長賴清德昨晚臨時召集內政部等相關單位開會，針對立委段宜康等人所提的「警察人員人事條例第22條附表1警察人員俸表」修正案進行討論，並於今天立法院院會三讀通過。

根據修正新法內容，警消人員警正四階以下及警正三階人員最高年功俸各提升1級，現職人員如晉年功俸最高級每人每月所得可分別增加新台幣1370元及1375元，每年約增加1萬9000餘元；退休後每月約增加1644元及1650元，每年約增加1萬9000多元。

警政署指出，依此估計，受惠員警人數可達6萬906人。

其中，警正四階以下基層警察第1年立即受惠者約2萬4803人、第2年增加1182人受惠、第3年起增加744人不等的人數陸續受惠。

此外，警正三階者第1年受惠的有3923人、第2年增加135人受惠、第3年增加356人不等人數陸續受惠。

警政署長陳家欽表示，俸級調升案不但實質加薪，且有長期效益，是對基層同仁照顧的最好做法，警政署將持續積極維護及爭取警察人員相關權益。（編輯：劉政權）1070529

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