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泰國國際食品展臺灣館　曼谷開幕

記者洪佳伶／雲林報導2018/05/29 21:36
▲2018泰國國際食品展臺灣館於曼谷開幕。（圖／雲林縣政府提供)
▲2018泰國國際食品展臺灣館於曼谷開幕。（圖／雲林縣政府提供)

看好東南亞商機，雲林縣有6家優質廠商參加今(29)日開幕的「2018年泰國國際食品展（THAIFEX 2018）」，該展自5月29日至6月2日為期5天，於曼谷影響會展中心舉行。

泰國國際食品展（THAIFEX 2018）是泰國最大的專業食品展，由泰國商部支持，科隆國際主辦，今年預計有11個展覽館，並持續推動清真及有機食品專區。 

縣長李進勇表示，去年雲林縣政府帶領新湖合作農場等8家廠商參加2017馬來西亞國際食品展。為響應中央政府的新南向政策，縣府積極尋求商機讓廠商跨足東南亞市場，盼藉由本次參展機會，讓雲林縣廠商拓展國際版圖。 

參展的雲林廠商包括上豐環球企業有限公司、雲林古坑咖啡企業有限公司、富懋全球生技股份有限公司、瓊埔合作農場、慶豐冷凍實業有限公司、臺旺食品工業股份有限公司等6家農民團體及食品加工業者，展出產品計有咖啡、滴雞精、地瓜系列產品、果乾休閒食品系列，以及本縣十大伴手禮之一的海苔黑米燒系列產品等，吸引許多泰國朋友到場感受雲林農業大縣的魅力。期待此次展覽盼將雲林好滋味與泰國朋友分享亦為雲林縣各參展廠商帶來國際市場的利機。 


▲2018泰國國際食品展，臺灣館於曼谷開幕，雲林好滋味眾人矚目。（圖／雲林縣政府提供)


▲慶豐冷凍實業有限公司。（圖／雲林縣政府提供)


▲瓊埔合作農場。（圖／雲林縣政府提供)


▲臺旺食品工業股份有限公司。（圖／雲林縣政府提供)


▲富懋全球生技股份有限公司。（圖／雲林縣政府提供)


▲雲林古坑咖啡企業有限公司。（圖／雲林縣政府提供)


▲上豐環球企業有限公司。（圖／雲林縣政府提供)

 

 

關鍵字東南亞泰國國際食品展曼谷
垃圾自主處理能力　雲林推動MBT防治日本腦炎　高雄疫苗免費施打

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