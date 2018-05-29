泰國國際食品展臺灣館　曼谷開幕

看好東南亞商機，雲林縣有6家優質廠商參加今(29)日開幕的「2018年泰國國際食品展（THAIFEX 2018）」，該展自5月29日至6月2日為期5天，於曼谷影響會展中心舉行。

泰國國際食品展（THAIFEX 2018）是泰國最大的專業食品展，由泰國商部支持，科隆國際主辦，今年預計有11個展覽館，並持續推動清真及有機食品專區。

縣長李進勇表示，去年雲林縣政府帶領新湖合作農場等8家廠商參加2017馬來西亞國際食品展。為響應中央政府的新南向政策，縣府積極尋求商機讓廠商跨足東南亞市場，盼藉由本次參展機會，讓雲林縣廠商拓展國際版圖。