接內政部政次 陳宗彥：全力以赴

（中央社記者楊思瑞台南29日電）行政院今天發布人事異動，增設政務次長一人，將由台南市政府民政局長陳宗彥接任。陳宗彥表示，未來會以全力以赴的心態，協助部長推動重大改革及法案、政策。

陳宗彥在台南被視為行政院長賴清德的嫡系人馬之一，曾任台南市議員、市政府新聞暨國際關係處長、民政局長等職務。在民政局長任內推動里鄰重整工作，雖在議會面對在野黨議員砲轟，仍強力執行，還曾被在野黨議員評為「難搞的局長」。

在賴清德北上接任閣揆後，已多次傳聞陳宗彥將北上入閣，但陳宗彥本人每次都低調以對。此次即將前往內政部任職，地方政壇人士多不感意外。