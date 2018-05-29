今日暖新聞》影／銀行員當志工　助庇護工場製手工皂

一切都是為了公益啦！ 11 名來自渣打銀行台北及彰化分行的志工， 29 日至喜樂愛加倍庇護工場進行一日志工體驗，並協助製作文創商品之一的「裸皂」。從手工皂的油量調配、製成到包皂，每個步驟都涵蓋「愛」的成分，讓平常在辦公室裡的銀行專員，除了能親手體驗手工皂 DIY ，協助喜樂愛加倍製作手工皂，同時認識庇護工場營運現況，陪伴喜樂愛加倍的慢飛天使度過一個愉快的午後。



▲渣打銀行台北及彰化分行的志工至喜樂愛加倍庇護工場進行一日志工體驗。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.29）

喜樂愛加倍理事長陳忠盛表示，國立歷史博物館的重要館藏中，收藏 53 件法國華裔畫家常玉的畫作，在常玉逝世 50 年後，於 2017 年 3 月解除智財權，繼而推動「有書如玉」公益文創計畫。



▲渣打銀行台北及彰化分行的志工前來喜樂愛加倍庇護工場協助製作文創商品之一的「裸皂」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.29）

這個計畫邀請當代藝術家與設計師以常玉原作的元素加入現代設計重新創作，再由大觀視覺顧問有限公司指導文創成品共 10 件，最後交由喜樂愛加倍團隊生產製作，希望能培養身障者工藝技能與設計水準，促使產業升級，甚至轉型。在企業家、藝術家、10家企業贊助及喜樂愛加倍庇護工場四方合作下，希望除了能活化典藏文物、結合文創設計，更能提升社福團體的產值。



▲渣打銀行台北及彰化分行的志工前來喜樂愛加倍庇護工場做一日志工體驗，並協助製作文創商品之一的「裸皂」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.29）

渣打銀行志工說，透過一日志工體驗，讓他們更加認識庇護工場的營運日常，這次前來可說是收穫滿滿、不虛此行。喜樂愛加倍理事長陳忠盛除感謝渣打銀行一日志工體驗，也非常歡迎更多企業透過實地到社福團體參訪的方式，讓兩者有更多交流和合作機會，達到雙贏局面。



▲渣打銀行台北及彰化分行的志工前來喜樂愛加倍庇護工場做一日志工體驗，並協助製作文創商品之一的「裸皂」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.29）