調節賣壓湧三大法人賣超71億元 鴻海獲外資連3買今

台股今 (29) 日受到強勢族群被動元件漲勢收斂，加上權值股鴻海及台積電也拉回整理，指數在平盤下震盪，終場下跌 23.65 點，以 10964.12 點作收。三大法人部分，外資及陸資賣超 55.17 億元，外資自營商賣超 0.38 億元，投信買超 0.57 億元，自營商自行賣超 4.54 億元，自營商避險賣超 12.45 億元，合計賣超 71.59 億元。鴻海今天雖然走跌，但是外資仍持續買超，連 3 天獲外資買超，也是今年次長紀錄。

外資好不容易回流到電子權值股的買盤又出現分歧，不過鴻海仍持續獲得外資加碼，股王大立光更獲外資大買，另外英業達、群創、聯電、嘉聯益及南亞科，但是台積電卻遭賣超 1.1 萬張，創 5 月以來單日最大賣超。

金融股部分，外資也是持續偏賣超，包括新光金、開發金、元大金、兆豐金、永豐金、國泰金、富邦金、台新金、中信金等，外資賣超都超過 1000 張。

ETF 部分，外資中止連續 2 天買超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資也是中止連續 2 天買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 4 天賣超。

外資集中市場買超第 1 名台泥，買超張數 7087 張，第 2 名燿華麥證 7C 購 01，買超張數 5438 張，第 3 名英業達，買超張數 5239 張，第 4 名景碩麥證 7B 購 01，買超 4965 張，第 5 名彩晶，買超 4451 張，6 到 10 名依序為，群創，買超 4257 張；鴻海，買超 4187 張；盛群麥證 7A 購 01，買超 4065 張；華通麥證 7C 購 01，買超 3976 張；長榮麥證 7A 購 01，買超 3975 張。

外資集中市場賣超第 1 名為新光金，賣超張數 11346 張，第 2 名台積電，賣超 11292 張，第 3 名旺宏統一 76 購 03，賣超 9137 張，第 4 名開發金，賣超 8955 張，第 5 名旺宏元大 77 購 08，賣超 8724 張。6 到 10 名依序為，智邦麥證 7C 購 01，賣超 8429 張；元大滬深 300 正 2，賣超 7590 張；旺宏永豐 76 購 02，賣超 7428 張；旺宏永豐 76 購 05，賣超 7340 張；長榮，賣超 6899 張。

法人表示，外資今天出現近期少見的賣超金額，不過整體來看，指數下跌點數有限，顯示外資主要還是進行持股調整，應該還是因應月底的 MSCI 權重調整，就目前來看，指數仍是以區間盤整為主，預料 5 日線及 10 日線將是短線支撐所在，再不然，季線也將有強力支撐。