影／請止步！彰化溪州公園森林區封園噴藥滅椿象

▲溪州公園森林區有「避霾祕境」之稱，縣府暫時封閉「森林區」進行荔枝椿象化學噴藥防治。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.29）

荔枝椿象今年大爆發，除了中南部果園，現在連彰化溪州公園森林區也淪陷。園區內種植一公頃的無患子，也出現荔枝椿象蹤跡，彰化縣農業處與台糖公司從 28 日起進行化學噴藥防治，農業處也首度封閉森林區步道消毒，時間至 6 月 3 日，盼將害蟲一網打盡。縣議員李俊諭呼籲民眾，噴藥防治期間勿靠近或進入園區。

一隻隻荔枝椿象大剌剌在花叢間曬日光浴，還有人抓到荔枝椿象的成蟲。彰化縣議員李俊諭發現大量荔枝椿象盤據在溪州公園森林區的無患子樹群，趕緊貼上告示牌，希望附近民眾注意大量荔枝椿象帶來的危害。



▲溪州公園森林區有「避霾祕境」之稱，縣府暫停封閉「森林區」進行荔枝椿象化學噴藥防治，呼籲這段期間請遊客暫時進入森林區。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.29）

李俊諭表示，喜歡到溪州公園森林區享受芬多精民眾，近日可能要先轉移陣地了。荔枝椿象大舉入侵彰化，縣內各地近日進行噴藥消毒，其中溪州公園森林區種有上百棵無患子科樹木，為防止荔枝椿象飛來避難。

縣府農業處副處長郭至善表示，溪州公園含公園區、苗木區以及森林區，其中森林區內種植藍花楹、風鈴木及台灣欒樹等樹種，加上鋪有全長超過2公里的木棧道，讓遊客在平地也能享受吸收芬多精的樂趣，更有「避霾祕境」之稱。



▲溪州公園森林區有「避霾祕境」之稱，縣府暫停封閉「森林區」進行荔枝椿象化學噴藥防治，呼籲這段期間請遊客暫時進入森林區。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.29）

李俊諭指出，縣府從上周起進行全縣荔枝椿象化學防治作業，森林區內無患子科的台灣欒樹也被列為防治計畫，從 28 日起暫時封閉「森林區」1周，29日仍有民眾不知情，差點誤闖「吸毒」。

遊客李小姐表示，從報紙得知溪州公園森林區是「避霾祕境」，一早就來吸收芬多精，入園後卻發現園區都沒人，經工作人員告知整區在消毒，才趕快離開，幸好身體未感到不適。

郭至善指出，八卦山脈沿線荔枝與龍眼果園受荔枝椿象危害嚴重，溪州公園雖沒龍眼樹，但仍從園區內台灣欒樹種發現零星荔枝椿象，為防患未然，請台糖管理單位進行森林區化學防治，因藥效揮發期約1周，只好首度封園除蟲，這段期間請遊客暫停進入森林區，周邊的公園區仍然開放。



▲溪州公園森林區有「避霾祕境」之稱，縣府暫停封閉「森林區」進行荔枝椿象化學噴藥防治，呼籲這段期間請遊客暫時進入森林區。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.29）

郭至善說，防治作業進行近1周來，陸續接到成效不賴的反應，各地公所若發現荔枝椿象蹤影，可先進行化學防治計畫，核准藥劑有丁基加保扶、亞滅培、陶斯松、賽洛寧，防治時間預計至7月底。