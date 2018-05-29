全國首創　高市公共腳踏車傷害險6/1生效

高雄市公共腳踏車傳來好消息，全國第一張公共腳踏車租賃者傷害險保單將於107年6月1日生效，提供民眾於租賃公共腳踏車期間享有住院傷害醫療保險每日1,000元，以及個人最高100萬元保障！

環保局長蔡孟裕表示，公共腳踏車騎乘速度不快，造成第三人傷害的機率低，反倒是使用者較容易因各種因素，包括與其他汽機車發生交通事故、騎乘時不慎摔車…等原因而受傷。為保障民眾的騎乘安全，因而為高雄市公共腳踏車使用者投保租賃者傷害險。

若民眾於租賃公共腳踏車期間發生意外受傷，有住院或是死殘情形，可檢附理賠申請書（可於公共腳踏車資訊網下載）、診斷證明、收據影本及存摺影本送高雄捷運公司轉保險公司申請理賠，使用信用卡租借者另附個人資料查詢同意書（公共腳踏車資訊網下載），經保險公司審核通過後匯款至民眾帳戶。