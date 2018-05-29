影／大葉大學一鳴驚人　放視大賞奪銀、A+創意季摘銅

大葉大學設計暨藝術學院近期佳績頻傳！傳播藝術學士學位學程畢業作品「迴溯」參加台灣產學策進會舉辦的「 2018 放視大賞」，勇奪行動應用類實拍影像組銀獎，多媒體數位內容學位學程的動畫「小貓尼路」獲得兔將廠商特別獎，設藝學院碩士班視傳組黃彥智的「弒龍者」，獲頒動畫類 3D 動畫創作組優選。

此外，文化部文資局辦理的「 A +創意季設計競賽」，空間設計學系畢業製作「交點之間」榮獲空間設計類銅獎，大葉大學設藝學院優異的創作成果也獲頒「 A +創意季校院卓越表現團體獎」。



▲大葉大學傳藝學程畢業作品「迴溯」，勇奪放視大賞行動應用類實拍影像組銀獎。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.29）

何珮琪老師指導，傳藝學程大四生王芊淇、廖文婕、謝叔芸、陳峻宇、陳雅芳、蕭惠天拍攝的「迴溯」，榮獲放視大賞行動應用類實拍影像組銀獎。導演王芊淇表示，「迴溯」描述城市快速進步下的製造與丟棄，以及人類集體意識下產生的恐懼和擔心，忘卻了最根源的自己。這是一部實驗片，演繹身體和大地之間的關係，在自然環境的當下，展現一連串的即興舞蹈與情緒波動，希望能喚醒生命內在最純粹的聲音。



▲大葉大學多媒體學程畢業製作「小貓尼路」海報。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.29）

吳旻書老師、李中魁老師指導，多媒體學程大四生蔡昀柔、黃資詠、蔡偉婷、陳長齡、林姍、黃建旂設計的動畫「小貓尼路」，獲頒放視大賞兔將廠商特別獎。蔡昀柔指出，有些家庭會因為有新生兒，擔心嬰兒對寵物過敏而把寵物送走，「小貓尼路」就是從寵物與嬰兒共存的思考點出發，開展出的故事。



▲大葉大學空設系大四生趙洋(右)、葉鈞涵(左)設計的「交點之間」，獲A+創意季設計競賽空間設計類銅獎。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.29）

林志峰指導，空設系大四生趙洋、葉鈞涵設計的「交點之間」，獲評為A+創意季設計競賽空間設計類銅獎。陸生趙洋說，他來台灣念書後，好幾次在路上看到舞者沿街表演的喪葬風俗，讓他思考喪禮如何可以更有儀式感。「交點之間」選擇東海藝術街旁的山區為基地，依山坡地勢設計了一棟建築，所有的喪禮儀式都可以在這棟建築裡執行，一方面讓喪禮更隆重，另一方面，家屬回到台中市區，遠望山區的塔，會覺得親人依舊在身邊。