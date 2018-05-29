為川金會鋪路 美國北韓代表會商後勤事宜

南韓媒體昨天報導，北韓國務委員會部長金昌善率領的先遣團抵達新加坡，為可能即將舉行的川金會準備。美國有一組白宮官員團隊也赴新加坡，為這場歷史性峰會作準備，成員包括白宮副幕僚長哈金（Joe Hagin）。

（中央社記者黃自強新加坡29日專電）美國總統川普和北韓領袖金正恩預定6月12日在新加坡會談，兩國先遣人員今天在新加坡先行會商，討論諸如會談時程、地點、維安及後勤事宜，為川金會鋪路。

捷克中歐政治經濟研究所所長鄭宇欽表示，美國與北韓先遣人員在新加坡會商，為可能舉行的川金會建立良好基礎，具暖身作用

他認為，這次會談如能就無核化部分達成共識，北韓金正恩的政權體制能否確保，不僅是重要的觀察指標，也是金正恩所能運用的最大籌碼。

台灣亞太防務研究中心研究員黃惠華表示，雖然北韓爆破拆除豐溪里核試場展現停止核試誠意，希望與川普對話，不過，兩國仍有諸多矛盾，無核化僅為其中之一，其它如經濟制裁、美軍駐軍、美韓同盟、軍事演習等問題，大概不會在川金會中一次獲得解決。

川金會舉辦地點目前尚未公布，不過，繼星國媒體點出香格里拉大酒店、濱海灣金沙酒店或聖淘沙名勝世界度假村等可能地點外，南韓媒體報導，美國與北韓將新加坡總統府列為考慮地點之一。

聯合早報報導，新加坡總統府是新加坡政府的中樞，只有在重要國賓來訪時才會開放。

研究區域安全的學者表示，香格里拉大酒店舉辦川金會的可能性最大，除了有承辦大型國際會議經驗，最重要原因是它與周邊烏節路飯店有一段距離，剛好位在斜坡上，有利維安與人員進出管控。

另外，濱海灣金沙酒店或聖淘沙名勝世界度假村，也是舉辦川金會可能地點，但維安面臨更多挑戰。（編輯：郭中翰）1070529