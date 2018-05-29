NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈食尚盛會開跑　浩子竟組女子天團雲林劉厝太子爺生日　引村民尋臭點什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
娛樂

圖／蔡凡熙5月底入伍　全公司幫忙剃光頭

記者翁新涵╱台北報導2018/05/29 20:04
▲全公司目睹蔡凡熙（後排中）剃光頭。（圖／群星瑞智，2018.05.29）
▲全公司目睹蔡凡熙（後排中）剃光頭。（圖／群星瑞智，2018.05.29）

上周四才在電影《有五個姊姊的我就註定要單身了啊！》前導預告發布會現身的蔡凡熙，這二天竟傳出月底即將入伍，昨（28）晚經紀公司群星瑞智特別號召同門師兄姊蔡昌憲、陳珮騏及導演蘇文聖，一起幫蔡凡熙剃頭。

蔡凡熙的媽媽很緊張地幫他剃下第一刀，陳珮騏、蔡昌憲及蘇文聖導演也跟著「下手」，公司也特別找了髮型師幫他做了各種「剃頭造型」，連入伍服役前都要有帥氣剃頭形象，最後由他自己剃下最後一刀。國高中曾經是棒球校隊的蔡凡熙，一直不停摸著剛剃完的三分頭，雖然已經將近7年沒有剃光，但還是表示很熟悉這種頭皮清涼的感覺。

陳珮騏在幫蔡凡熙剃髮時，熟練的手勢讓大家讚嘆不已，她才表示很常在家幫心愛的毛小孩剃毛，而看到蔡凡熙剃短髮之後，忍不住一直摸師弟的頭皮，驚呼剃完光頭的他好可愛，她也叮嚀蔡凡熙夏天要到了，要小心不要被蚊蟲叮咬，更特別準備了防蚊精油。


▲▼陳珮騏（上圖左）剃頭有一套，蔡凡熙笑稱很熟悉頭皮清涼的感覺。（圖／群星瑞智，2018.05.29）


▲▼陳珮騏（上圖左）剃頭有一套，蔡凡熙笑稱很熟悉頭皮清涼的感覺。（圖／群星瑞智，2018.05.29）

因為蔡凡熙是容易曬黑的體質，所以他也收到化妝師送的防曬驚喜包，打開之後竟然是30瓶各式防曬乳！現場的女同事們都發出羨慕的尖叫聲，蔡昌憲打趣說，他去年當兵一瓶都沒擦完，建議蔡凡熙把防曬乳轉送給他衝浪用，比較實在啦。

關鍵字蔡凡熙當兵入伍陳珮騏
金曲歌后維持體力祕訣　竟是X飯影／《反叛的魯路修 II》影迷讚

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan