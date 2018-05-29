圖／蔡凡熙5月底入伍　全公司幫忙剃光頭

蔡凡熙的媽媽很緊張地幫他剃下第一刀，陳珮騏、蔡昌憲及蘇文聖導演也跟著「下手」，公司也特別找了髮型師幫他做了各種「剃頭造型」，連入伍服役前都要有帥氣剃頭形象，最後由他自己剃下最後一刀。國高中曾經是棒球校隊的蔡凡熙，一直不停摸著剛剃完的三分頭，雖然已經將近7年沒有剃光，但還是表示很熟悉這種頭皮清涼的感覺。

上周四才在電影《有五個姊姊的我就註定要單身了啊！》前導預告發布會現身的蔡凡熙，這二天竟傳出月底即將入伍，昨（28）晚經紀公司群星瑞智特別號召同門師兄姊蔡昌憲、陳珮騏及導演蘇文聖，一起幫蔡凡熙剃頭。

陳珮騏在幫蔡凡熙剃髮時，熟練的手勢讓大家讚嘆不已，她才表示很常在家幫心愛的毛小孩剃毛，而看到蔡凡熙剃短髮之後，忍不住一直摸師弟的頭皮，驚呼剃完光頭的他好可愛，她也叮嚀蔡凡熙夏天要到了，要小心不要被蚊蟲叮咬，更特別準備了防蚊精油。



▲▼陳珮騏（上圖左）剃頭有一套，蔡凡熙笑稱很熟悉頭皮清涼的感覺。（圖／群星瑞智，2018.05.29）



▲▼陳珮騏（上圖左）剃頭有一套，蔡凡熙笑稱很熟悉頭皮清涼的感覺。（圖／群星瑞智，2018.05.29）

因為蔡凡熙是容易曬黑的體質，所以他也收到化妝師送的防曬驚喜包，打開之後竟然是30瓶各式防曬乳！現場的女同事們都發出羨慕的尖叫聲，蔡昌憲打趣說，他去年當兵一瓶都沒擦完，建議蔡凡熙把防曬乳轉送給他衝浪用，比較實在啦。