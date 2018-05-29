土地糾紛潑酸教訓 男判刑6年6月

（中央社記者蕭博文台北29日電）台北市一名廖姓男子懷疑土地開發公司的黃姓女員工竊佔土地，竟與林姓女友攔下黃女機車，並朝黃女背部潑灑硫酸。士林地院日前審結，依重傷害罪判處廖男6年6月徒刑。

承審合議庭認為，林姓女子並不知道廖姓男子預藏硫酸，並未構成重傷害的共犯，但林女擋住黃姓女子機車並阻止出入，依強制罪判處拘役50日。

士林地方法院今天公布的判決書指出，廖姓男子與楊姓土地開發公司負責人有土地糾紛，他的林姓女友則與黃姓女員工有借貸及土地糾紛。

民國106年7月6日下午，廖姓男子計劃到楊姓男子公司理論，自認身體比楊男差，因此帶著原本用來清洗魚缸的硫酸，打算若談判破裂或被楊男毆打，就要潑灑硫酸。