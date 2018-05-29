何博文抨北市擺爛 代管八里污水廠故障多

（中央社記者王鴻國新北29日電）新北市議員何博文今天質詢批評台北市政府擺爛，代管八里污水廠及新莊污水抽水站設備故障多。市長朱立倫答詢時坦承這是既存的問題，該處罰就處罰，但也只能治標。

新北市議員何博文今天在新北市議會市政總質詢時批評台北市政府代管擺爛，不僅八里污水廠逾8成的初沉池刮泥機「故障」，北市府承包商還疑似隱匿事實甚至造假數據，顯示雙北污水處理機制失靈。

何博文還說，同樣是北市府代管的新莊污水抽水站現有共4台抽水機組中，就有1、2、4號抽水機故障，板橋、中永和、新店等區若遇到淹水就容易發生污水倒灌情形。