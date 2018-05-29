格陵蘭望遠鏡觀測黑洞 中研院參與跨國研究

格陵蘭望遠鏡計畫執行負責人、中研院研究員陳明堂表示，中研院天文所團隊主導改裝望遠鏡以適應酷寒環境，並與哈佛大學「哈佛-史密松天文物理中心」將望遠鏡搬遷到格陵蘭完成架設。

格陵蘭望遠鏡口徑12公尺，是目前唯一一座位於北極圈內的次毫米波天文觀測站，中央研究院天文及天文物理研究所今天在台大天文數學館舉辦「在北極看見黑洞 格陵蘭望遠鏡開啟天文新頁」記者會。

（中央社記者陳清芳、韋可琦台北29日電）中央研究院與哈佛大學天文團隊合作，克服北極酷寒冰雪，在格陵蘭架設望遠鏡，格陵蘭望遠鏡現已加入國際觀測計畫，預計1至2年內能捕捉到大黑洞的影像。

格陵蘭望遠鏡與夏威夷的次毫米波陣列（簡稱SMA）、智利的阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列（簡稱ALMA）等，形成一個接近地球直徑的陣列式望遠鏡。

陳明堂說，格陵蘭乾燥寒冷，最高點是於海拔3200公尺高的格陵蘭峰頂站基地，如同一個寒冷的沙漠，非常適合做天文觀測。

中研院院士賀曾樸表示，格陵蘭望遠鏡加入全球觀測，透過全球各地眾多電波望遠鏡相連，形成高影像解析度的全球陣列，影像解析能力比全世界最強的光學望遠鏡還高1000倍，以觀測星系中的超大質量黑洞，進一步驗證愛因斯坦的廣義相對論。

賀曾樸說，計畫的特點是格陵蘭望遠鏡和智利的ALMA形成地球南北向的最長基線，約1萬公里，為ALMA在「特長基線」觀測工作提供一個重要、獨特的超長基線。

天文所團隊去年底調校格陵蘭望鏡時，第一次接收到來自太空的電波訊號，加入國際觀測計畫後，預計1年至2年能取得黑洞影像。（編輯：陳清芳）1070529