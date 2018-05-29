泰國食品展 台灣111廠商組團參展

（中央社記者劉得倉曼谷29日專電）2018年泰國國際食品展（THAIFEX）今天起在曼谷近郊IMPACT會展中心舉行，共有111家台灣廠商以123個攤位參加，展示優質的食品及加工機械設備，還有珍珠奶茶館連結台灣形象。

展覽從今天起至6月2日在暖武里省的IMPACT會展中心舉行，歡迎廠商和民眾參觀。

泰國國際食品展是東南亞地區最大的食品展，每年都吸引數萬名國際買主前來，今年由中華民國對外貿易發展協會、雲林縣政府、食品研究所、糖餅公會、冷凍水產公會、台灣優良食品發展協會（TQF）、蜜餞公會、製藥暨食品機械公會及自行參展共111家廠商使用123個攤位。