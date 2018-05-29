警正三階以下加薪 賴揆：朝野向辛勞警消致敬

（中央社記者顧荃台北29日電）行政院長賴清德晚間在臉書發文表示，今天立法院在6月15日警察節前夕，通過警正三階以下人員的最高年功俸額提高一級，行政院和朝野合作，共同向辛勞的警消人員致上最高的敬意。

賴清德表示，感謝立法院三讀通過「警察人員人事條例」修正案，將警正四階以下人員的最高年功俸額由現行的500俸點調升至525俸點，警正三階最高年功俸也從525俸點調升至550俸點。

賴清德說，警消人員工作性質特殊，職責繁重，執行勤務常伴有高度危險性，透過這次本俸的調升，行政院和朝野各黨派攜手合作，共同向辛勞的警消人員致上最高的敬意，以實際的行動感謝他們為台灣的付出。