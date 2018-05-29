NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈黑豹勁裝奏效　37歲小威首戰過關大玩裸女私密處！泰國特殊行程曝光什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
中央社

警正三階以下加薪 賴揆：朝野向辛勞警消致敬

中央社2018/05/29 20:34
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者顧荃台北29日電）行政院長賴清德晚間在臉書發文表示，今天立法院在6月15日警察節前夕，通過警正三階以下人員的最高年功俸額提高一級，行政院和朝野合作，共同向辛勞的警消人員致上最高的敬意。

賴清德表示，感謝立法院三讀通過「警察人員人事條例」修正案，將警正四階以下人員的最高年功俸額由現行的500俸點調升至525俸點，警正三階最高年功俸也從525俸點調升至550俸點。

賴清德說，警消人員工作性質特殊，職責繁重，執行勤務常伴有高度危險性，透過這次本俸的調升，行政院和朝野各黨派攜手合作，共同向辛勞的警消人員致上最高的敬意，以實際的行動感謝他們為台灣的付出。

另外，立法院今天舉行第9屆第5會期最後一次院會，行政院晚間發布新聞稿表示，賴清德晚間前往立法院致意，感謝立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌，及所有委員的支持與辛勞，在本會期通過多項重大法案，使行政院推動政務更為順利。

行政院指出，立法院本會期計通過97項議案，其中包括22項優先法案。例如在振興經濟方面，包括修正「證券交易稅條例」、「保險法」、「科學園區設置管理條例」，以及「產業創新條例」等；人事同意權案方面，通過促進轉型委員會委員、檢察總長案；並制定「資通安全管理法」、「社區大學發展條例」、「國際刑事司法互助法」、「兒童及少年未來教育與發展帳戶條例」等多項重要法案。（編輯：李信寬）1070529

川普證實 金正恩左右手金英...美國駐中大使館公告LGBT...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan