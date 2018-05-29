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王大閎辭世 鄭麗君：思想創作與台灣同在

中央社2018/05/29 20:39
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者鄭景雯台北29日電）國寶級建築師王大閎昨天辭世，享壽101歲。文化部長鄭麗君表示，王大閎自由且追求完美的心靈，將透過雋永的建築作品及深富實驗性的文學創作，永遠與台灣文化同在。

王大閎昨天辭世，鄭麗君今天透過文化部新聞稿表示，王大閎作為第一代受西方建築教育的華人建築師，他的思想與創作，充滿對於東方和西方、傳統和現代、田園和城市、手作和工業的理解、反思及超越，也因此被譽為「永恆的建築詩人」。

鄭麗君表示，文化部將呈請總統明令褒揚，也會盡力協助家屬處理治喪事宜。

王大閎原籍廣東東莞，1917年出生於北京，成長於上海與蘇州，父親是知名法學家王寵惠。王大閎13歲時，隨父親前往荷蘭海牙工作，先後於英國劍橋大學與美國哈佛大學攻讀建築。

王大閎於1952年春天由香港遷居台北，在物資匱乏的年代開啟台灣戰後城市美學，曾榮獲第13屆國家文藝獎及第33屆行政院文化獎。

來自西方現代主義建築的訓練與多元文化的成長背景，造就王大閎對建築設計簡約俐落的美感，引領台灣1960年代現代建築運動，開創出屬於台灣近代建築自有的文化與藝術性風格。

王大閎在台第一棟建築設計「建國南路自宅」興建於1953年，經典已重新復刻於台北市立美術館南側美術公園。此外，王大閎的知名作品尚包括台大學生活動中心、林語堂故居、國父紀念館、外交部大樓等。王大閎的重要作品，有的已經具備文資身分，有的正由政府與民間攜手推動保存中。

文化部所屬國立台灣博物館的台灣戰後經典建築圖集徵集計畫中，已典藏王大閎部分作品的珍貴手稿。文化部及台博館將推動相關檔案的數位化及研究，並預計以專題活動，讓社會各界能更了解王大閎的創作與其背後的人文精神。

文化部表示，王大閎自遷居台灣後，畢生奉獻於建築文化的舞台，在他昨日靈魂遠航之際，文化部除深深哀悼外，更要向這位台灣建築大師致上最大的敬意。（編輯：陳怡璇/張銘坤）1070529

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