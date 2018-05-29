美國宗教報告 關切中國侵害宗教自由

（中央社記者江今葉華盛頓29日專電）美國國務院今天公布2017年國際宗教自由報告，報告指責中國持續控制宗教、限制信徒活動與自由，並再度將中國列為特別關切國家。

報告說，中國憲法雖然給予公民宗教信仰自由，但對宗教活動的保護卻限制在「正常宗教活動」，卻未定義何謂「正常」。中國政府持續控制宗教，限制信徒活動與個人自由，只有5個被國家認可的「愛國宗教協會」才能向政府登記，並獲准從事宗教活動。

報告也引述多項報導，指控中國政府虐待、逮捕、拘留或騷擾宗教團體與相關活動，及打壓維吾爾族穆斯林信仰，包括強制遣返海外維族穆斯林、禁止穆斯林在齋戒月期間禁食等；中國持續拆除教堂，並逮捕與騷擾基督教徒，還要求教堂必須安裝監視器，以便監控信徒的活動。