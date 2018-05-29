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中央社

美國宗教報告 關切中國侵害宗教自由

中央社2018/05/29 21:08
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者江今葉華盛頓29日專電）美國國務院今天公布2017年國際宗教自由報告，報告指責中國持續控制宗教、限制信徒活動與自由，並再度將中國列為特別關切國家。

報告說，中國憲法雖然給予公民宗教信仰自由，但對宗教活動的保護卻限制在「正常宗教活動」，卻未定義何謂「正常」。中國政府持續控制宗教，限制信徒活動與個人自由，只有5個被國家認可的「愛國宗教協會」才能向政府登記，並獲准從事宗教活動。

報告也引述多項報導，指控中國政府虐待、逮捕、拘留或騷擾宗教團體與相關活動，及打壓維吾爾族穆斯林信仰，包括強制遣返海外維族穆斯林、禁止穆斯林在齋戒月期間禁食等；中國持續拆除教堂，並逮捕與騷擾基督教徒，還要求教堂必須安裝監視器，以便監控信徒的活動。

面對中國持續壓制宗教自由，報告說，美國國務卿、大使與其他使領館官員持續公開表達對中國侵害宗教自由的關切。中國自1999年以來，因為對宗教自由的壓制，都被美國列為「特別關切國家」，今年仍被列入特別關切國家。

在西藏部分，報告表示，美國政府一再要求北京當局尊重所有宗教信仰自由，並允許藏人在不受政府干預下，保存、實踐、教授與發展宗教傳統和語言。對於中國嚴格限制藏人行使人權與基本自由，包括宗教自由與文化權利，美國官員對中國高層表達關切，也強調達賴喇嘛的轉世決定應由宗教領袖為之。（編輯：郭中翰）1070529

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