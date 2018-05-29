2018台北霞海城隍文化節／記者會宣告活動開幕

此次參與「2018台北霞海城隍文化節」的單位眾多，也象徵著結合大稻埕當地信仰、地方文化、在地產業的團結一心，所有活動都由廟方與在地店家討論後共同策劃，將大稻埕的地方文化，以新穎又不失傳統的方式呈現，要熱鬧一整個月。

台北霞海城隍廟，於今（29日）舉辦記者會，宣告從6月1日開始，由霞海城隍廟結合大稻埕在地店家，進行為期一個月的文化節系列活動。由於協辦單位眾多，在霞海城隍廟管理人陳文文的率領下，向所有熱愛民間信仰文化的朋友宣告活動開幕。

2020年是城隍老爺來台的200週年，自今年的首部曲開始，到2020的三部曲，要為三年後的200周年慶典做整整三年的暖身。今年的活動有動態的遶境、城隍老爺坐龍舟，也有靜態的講座與展覽。

記者會上請來「純純音樂電影咖啡」帶來台灣古早歌謠作開幕，有意讓大家再認識「純純」（劉清香）這位出身大稻埕的台灣第一代流行女歌手，彷彿讓觀眾走進時光隧道，並以「渡過黑水溝」為主題，點出當年先民來台的艱辛，以及城隍老爺的庇佑。

由於要慶祝城隍老爺的聖誕，記者會現場也按照古禮，請來專業演員表演「扮仙戲」，透過福祿壽三仙的精彩表演，讓大家了解傳統的保存不易，並以詼諧又不失莊重的演出，向即將過聖誕的城隍老爺祝壽，也讓更多人了解這段先民刻苦開發的歷史。

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