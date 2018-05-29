跟著MSCI中國A股國際通指數ETF 搭上中國新經

外資因為 A 股入摩效應將正式啟動，今年以來大舉加碼 A 股，透過滬股通流入的金額達 608 億人民幣，深股通達 522 億人民幣 (截至 5/21 止)，顯示國際資金看好此一效應。陸、港兩地本身也相當熱絡，因應 A 股入摩，香港華夏基金領先發行 ETF，中國則有 7 家基金公司陸續發行 ETF 或指數型產品，募集金額超過 110 億人民幣 (逾 500 億元台幣)，基金公司大多選擇能完全同步反映 A 股入摩進程的 MSCI 中國 A 股國際通指數。

元大投信總經理劉宗聖表示，投資入摩題材理由有二，首先 MSCI 是全球最具權威指數公司，指數編撰要求除了參考市值，還須符合流動性、市值覆蓋率等，權重計算方式考慮外國投資者的可投資比例，是一個專為國際投資人設置的指數，因為 MSCI 嚴謹的指數編製方法及流程值得信賴，全球以追蹤 MSCI 系列指數作為投資參考決策的資金高達 12 兆美元。

此外，依據證交所資料，目前在台掛牌的 A 股 ETF 數量已達 14 檔，規模達 1400 億台幣，超過台股 ETF 規模。觀察目前陸股 ETF 指數成分股多數金融成分股比重達五、六成，而 MSCI 中國 A 股國際通指數則是站在官方肩膀上的投資視野，納入新經濟、新思維，如獨角獸企業比重增加，可掌握中國新經濟發展等二線藍籌股成長動能，在『供給側改革』與『一帶一路』兩大主軸推行下，包括醫療、工業及資訊科技等利多新興產業。

元大 MSCI 中國 A 股國際通 ETF 擬任經理人陳重銓強調，A 股納入 MSCI 新興市場指數是中國 A 股市場向全球資本市場開放的里程碑，隨著海外資金將 A 股納入基本持股，外資偏好的低本益比藍籌，如金融、地產、生物醫藥、汽車、零售等本益比處於歷史低位的行業，將有機會出現估值逐步修復的效應。而部分中國特色行業，如白酒、中藥、旅遊等，在 A 股納入 MSCI 後，中線投資價值會受到更多資金的挖掘。

元大投信表示，MSCI 第一階段先納入大型股，未來隨著中型股的加入，代表中國新經濟的投資版圖也將深入中國股民所謂的二線藍籌股，過往只聚焦於大型藍籌股的投資人，將無法搭上這波一生一次的 A 股入摩大時代列車。看好陸股長線投資機會的投資人只要跟著 MSCI 中國 A 股國際通指數，就能百分百受惠 MSCI 納入 A 股過程。