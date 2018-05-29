NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈黑豹勁裝奏效　37歲小威首戰過關大玩裸女私密處！泰國特殊行程曝光什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
鉅亨網

跟著MSCI中國A股國際通指數ETF 搭上中國新經

鉅亨網2018/05/29 21:18
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

MSCI 將於 6 月 1 日正式將 A 股納入全球及新興市場指數，首波納入個股為 234 檔。針對目前 A 股分階段納入進程，MSCI 指數公司特別量身訂製 MSCI 中國 A 股國際通指數 (MSCI China A Inclusion Index)，並陸續於香港、中國、台灣授權，目前台灣由元大投信唯一取得該指數授權，6 月 7 日~ 12 日募集元大中國 A 股國際通 ETF(代碼：00739；簡稱：元大 MSCI A 股 )。

外資因為 A 股入摩效應將正式啟動，今年以來大舉加碼 A 股，透過滬股通流入的金額達 608 億人民幣，深股通達 522 億人民幣 (截至 5/21 止)，顯示國際資金看好此一效應。陸、港兩地本身也相當熱絡，因應 A 股入摩，香港華夏基金領先發行 ETF，中國則有 7 家基金公司陸續發行 ETF 或指數型產品，募集金額超過 110 億人民幣 (逾 500 億元台幣)，基金公司大多選擇能完全同步反映 A 股入摩進程的 MSCI 中國 A 股國際通指數。

元大投信總經理劉宗聖表示，投資入摩題材理由有二，首先 MSCI 是全球最具權威指數公司，指數編撰要求除了參考市值，還須符合流動性、市值覆蓋率等，權重計算方式考慮外國投資者的可投資比例，是一個專為國際投資人設置的指數，因為 MSCI 嚴謹的指數編製方法及流程值得信賴，全球以追蹤 MSCI 系列指數作為投資參考決策的資金高達 12 兆美元。

此外，依據證交所資料，目前在台掛牌的 A 股 ETF 數量已達 14 檔，規模達 1400 億台幣，超過台股 ETF 規模。觀察目前陸股 ETF 指數成分股多數金融成分股比重達五、六成，而 MSCI 中國 A 股國際通指數則是站在官方肩膀上的投資視野，納入新經濟、新思維，如獨角獸企業比重增加，可掌握中國新經濟發展等二線藍籌股成長動能，在『供給側改革』與『一帶一路』兩大主軸推行下，包括醫療、工業及資訊科技等利多新興產業。 

元大 MSCI 中國 A 股國際通 ETF 擬任經理人陳重銓強調，A 股納入 MSCI 新興市場指數是中國 A 股市場向全球資本市場開放的里程碑，隨著海外資金將 A 股納入基本持股，外資偏好的低本益比藍籌，如金融、地產、生物醫藥、汽車、零售等本益比處於歷史低位的行業，將有機會出現估值逐步修復的效應。而部分中國特色行業，如白酒、中藥、旅遊等，在 A 股納入 MSCI 後，中線投資價值會受到更多資金的挖掘。

元大投信表示，MSCI 第一階段先納入大型股，未來隨著中型股的加入，代表中國新經濟的投資版圖也將深入中國股民所謂的二線藍籌股，過往只聚焦於大型藍籌股的投資人，將無法搭上這波一生一次的 A 股入摩大時代列車。看好陸股長線投資機會的投資人只要跟著 MSCI 中國 A 股國際通指數，就能百分百受惠 MSCI 納入 A 股過程。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字元大投信元大藍籌股etfmscia股元大msci中國a股國際通etfheadline
廣錠搶攻博弈商機 由物聯網助崇佑股東會完成董事改選 由...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan