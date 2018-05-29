金管會：房貸寬限期 今年到期5429億元

（中央社記者蔡怡杼台北29日電）立委擔憂大量的房貸寬限期到期後，恐導致銀行逾放飆高，金管會表示，購置住宅貸款中今年到期的寬限期有5429億元，占整體房貸8.1%，且房貸逾放比維持0.26%，未明顯竄高。

民主進步黨籍立委施義芳日前在立法院財政委員會中表示，銀行近5年房貸逾放比飆高，購置住宅貸款逾放比率從2014年的0.15%，今年2月來到0.25%，明年有多達5萬戶的房貸戶寬限期到期，屆時民眾房貸壓力將增加，銀行房貸逾放比率恐進一步竄高。

金融監督管理委員會銀行局副局長王立群指出，截至4月底，銀行購置住宅貸款餘額約新台幣6.69兆元，占銀行整體放款餘額的24.4%，與去年底相較，銀行購置住宅貸款餘額增幅為1.04%，至於整體放款餘額增幅為1.73%，顯示房貸業務增速較整體放款低，至於房貸逾放比率為0.26%，持平2、3月時的水準。