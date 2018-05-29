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推海地合作計畫 外交部：國內企業配合友邦市場

中央社2018/05/29 21:24
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者侯姿瑩台北29日電）總統蔡英文與海地總統摩依士達成共識，兩國將共同規劃海地經濟發展等領域架構。外交部今天說，政府將運用國內企業拓展海外的規劃，搭配友邦市場，強化對友邦的投資與合作。

蔡總統與來訪的摩依士（Jovenel Moise）今天簽署聯合公報，兩國元首達成共識，建立新夥伴關係及新聯盟，同意成立高階工作小組，在納入台灣及海地公私夥伴關係資源下，在60天內共同規劃海地經濟發展、基礎建設及吸引投資等領域的架構及新合作條件。

外交部發言人李憲章晚間表示，未來對海地以及其他友邦間的合作計畫，政府將積極規劃，並引導、運用國營事業與民間企業拓展海外市場的相關規畫，搭配友邦市場所提供的利基，強化對友邦的投資及合作，擴大台灣在海外的整體經貿佈局，「以達成友邦發展、鞏固邦交及企業商機等三贏綜效」。

同時，李憲章也說，中華民國與海地邦誼緊密友好，長期以來在基礎建設、農業、教育、公衛醫療等領域合作成果豐碩，受到海地各界肯定。政府向來秉持公開、透明、有效等原則協助海地推動各種合作計畫，提升當地人民生活福祉，在既有良好基礎上與兩國雙邊合作架構下，配合海地優先施政項目推動。

與蔡總統的會面中，摩依士感謝蔡總統及台灣人民長期支持海地發展，並讚賞蔡總統支持啟動有利於海地經濟成長及創造就業的新基礎建設計畫。蔡總統重申，肯定摩依士「改變列車」倡議並表達提供協助的意願，包括資助大型合作及其他共同利益領域計畫，並以相互對話及諒解為基礎。

在多明尼加、布吉納法索一個月內接連與中華民國斷交後，摩依士的到訪格外受到關注。（編輯：林沂鋒）1070529

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