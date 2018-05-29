推海地合作計畫 外交部：國內企業配合友邦市場

（中央社記者侯姿瑩台北29日電）總統蔡英文與海地總統摩依士達成共識，兩國將共同規劃海地經濟發展等領域架構。外交部今天說，政府將運用國內企業拓展海外的規劃，搭配友邦市場，強化對友邦的投資與合作。

蔡總統與來訪的摩依士（Jovenel Moise）今天簽署聯合公報，兩國元首達成共識，建立新夥伴關係及新聯盟，同意成立高階工作小組，在納入台灣及海地公私夥伴關係資源下，在60天內共同規劃海地經濟發展、基礎建設及吸引投資等領域的架構及新合作條件。

外交部發言人李憲章晚間表示，未來對海地以及其他友邦間的合作計畫，政府將積極規劃，並引導、運用國營事業與民間企業拓展海外市場的相關規畫，搭配友邦市場所提供的利基，強化對友邦的投資及合作，擴大台灣在海外的整體經貿佈局，「以達成友邦發展、鞏固邦交及企業商機等三贏綜效」。