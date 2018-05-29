政治憂慮衝擊歐股 義西股市盤中重挫3%

法新社報導，交易商IG的市場分析師馬洪尼（Joshua Mahony）表示：「投資人對義大利重新大選和政治不確定的憂心，引發歐洲市場全面顯著下挫。」

（中央社倫敦／羅馬29日綜合外電報導）義大利政治不確定性引發歐元區憂慮再起，歐洲股市和歐元今天續跌。義大利股市昨天已重挫，今天盤中再跌逾3%。西班牙也面臨政治危機，股市同樣出現類似跌幅。

倫敦股市金融時報百種股價指數（FTSE 100）下跌1.18%，報7638.80點。

巴黎股市CAC 40指數下跌1.28%，報5438.64點。

法蘭克福股市DAX 30指數下跌1.35%，報12690.44點。

馬洪尼說：「義大利市場重挫並不意外，FTSE MIB指數跌到10個月來最低點，（義大利）2年期公債殖利率也創2013年來首度觸及2%。」

路透社報導，外界密切關注的義大利10年期公債和同期德國公債殖利率差，早盤大增80個基點，擴大至300餘個基點，反映出投資人擔心可能爆發新的歐元區危機。

歐元兌美元匯價今天也走貶，來到去年7月以來最低水準。

義大利是歐元區第3大經濟體，僅次於德國和法國。由於義國總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）否決強烈疑歐派人選出任經濟部長，準總理因而下台，造成反體制的五星運動（Five Star Movement）和極右派的聯盟黨（League）組成聯合政府的計畫破局。

馬達雷拉隨後任命支持撙節的前國際貨幣基金（IMF）官員柯塔瑞里（Carlo Cottarelli）帶領技術官僚政府，且很可能在秋天重新大選。

這番混亂發展嚇壞投資人。他們擔心，重新大選可能讓基本上反歐盟的政黨選得更好。

不過，義大利銀行（Bank of Italy）總裁維斯柯（Ignazio Visco）表示，今天出現的市場拋售缺乏正當理由。他在義大利銀行於羅馬召開的年會上說，這波拋售「非常嚴重」，「除了出於情緒，沒有理由支持今天的市況」。

西班牙也正在醞釀危機，增添歐洲賣壓。由於西國總理拉荷義（Mariano Rajoy）的政黨在一場大規模的收賄審判中，被判處收受非法資金有罪，使得拉荷義面臨不信任投票的考驗。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1070529