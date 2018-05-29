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八里污水廠爆逾8成機組「壞了了」　百億經費放水流

記者陳志仁／新北報導2018/05/29 21:55
▲新北市議員何博文擔憂，馬上又到了梅雨季，只要抽水機組無法順利運作，板橋、中永和、新店等區若遇淹水，容易發生污水倒灌情形。（圖／記者陳志仁攝，2018.05.29）
▲新北市議員何博文擔憂，馬上又到了梅雨季，只要抽水機組無法順利運作，板橋、中永和、新店等區若遇淹水，容易發生污水倒灌情形。（圖／記者陳志仁攝，2018.05.29）

新北市議員何博文今（29）日在市政質詢時，驚爆八里污水廠的32台刮泥機中，有27台損壞無法使用，台北市衛工處指稱96.8％的妥善率明顯造假，呼籲檢調及雙北市府的政風單位介入調查。新北市政府水利局坦言，數據確實有出入，也發文要求處理。

何博文指出，去年八里污水廠「濫排」的事件爆發後，台北市長柯文哲曾說「被抓到就只能算了」、「我們絕對不會護短」，強調已掌握關鍵證據，證明自去年11月起，八里污水廠有一半的初沉池都是「過水操作」，且SS（懸浮固體）及BOD（生化需氧量）全廠去除率僅14.8％及11.6％，遠低於98年的69.4％、26.2％。

何博文說，台北市衛工處107年3月份的月報，指八里污水廠初沉池妥善率有96.8％，但實際上SS平均去除率僅14.79％，COD化學需氧量去除率僅4.5％，BOD去除率僅6.16％，妥善率數據明顯造假，台北市政府竟然還讓這樣的報告過關？新北市政府每年編列6億5千萬污水處理經費，形同「放水流」。

何博文質疑，八里污水廠的真相根本不只是承包商便宜行事，而是主政的台北市政府及污水廠處理設備一起「整組壞了了」，從承包商到台北市政府問題重重，呼籲檢調介入調查是否有弊案？新北市政府更應「硬起來」，八里污水廠問題一天不解決，髒水繼續排入大海，人民血汗錢編列的污水預算也繼續被丟到水坑。

何博文擔憂，台北市衛工處代管的新莊抽水站，也早就出包連連，去年12月就已經發現4台抽水機中3台已經故障，如今馬上又到了梅雨季，只要抽水機組無法順利的運作，包括板橋、中永和、新店等區若遇到淹水，就容易發生污水倒灌情形。

新北市水利局長古沼格表示，先前每月與八里污水廠開會，資料機組妥善率皆達8成以上，但去年大雨期間發現污水的人孔蓋氣衝嚴重，派員到場才發現廠商實際妥善率與提供資料落差大。目前除行文要求台北市政府改善，也爭取前瞻建設計畫的經費，希望將八里升級為二級污水廠，並改善獅子頭與新莊汙水抽水站。

關鍵字何博文八里污水廠新北市水利局長古沼格台北市長柯文哲
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