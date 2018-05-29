訂餐外送靠無人機 上海工業區上班族受惠

（中央社記者張淑伶上海29日電）在訂餐外賣發達的中國大陸，無人機今天正式加入送貨隊伍中。業者表示，這標誌了即時配送從勞力密集行業向技術密集行業又邁進一步。

綜合科技媒體騰訊科技和36氪，中國大陸訂餐外賣平台「餓了麼」今天宣布獲准開闢大陸第一批無人機即時配送航線，送餐無人機正式投入商業營運。用戶從下單開始，平均僅需20分鐘即可收到外賣。

獲准的17條無人機送餐航線都位在上海郊區的金山工業區內，覆蓋面積為58平方公里。這個地區人口較不稠密，是中國國家政策允許的無人機可飛行區域。