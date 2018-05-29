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訂餐外送靠無人機 上海工業區上班族受惠

中央社2018/05/29 21:39
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者張淑伶上海29日電）在訂餐外賣發達的中國大陸，無人機今天正式加入送貨隊伍中。業者表示，這標誌了即時配送從勞力密集行業向技術密集行業又邁進一步。

綜合科技媒體騰訊科技和36氪，中國大陸訂餐外賣平台「餓了麼」今天宣布獲准開闢大陸第一批無人機即時配送航線，送餐無人機正式投入商業營運。用戶從下單開始，平均僅需20分鐘即可收到外賣。

獲准的17條無人機送餐航線都位在上海郊區的金山工業區內，覆蓋面積為58平方公里。這個地區人口較不稠密，是中國國家政策允許的無人機可飛行區域。

餓了麼用於外賣的無人機最高飛行時速為65公里，最大載重可以達到10公斤，最佳載重則是6公斤，滿載續航距離達20公里。

用戶訂餐後，並不會感覺到無人機送餐的存在，因為一開始的取貨和最後的送貨還是由送貨員完成，而無人機負責中間涵蓋7成的路程。

餓了麼營運長康嘉說，即時配送行業正加快從勞動密集型向技術密集型進化。人機配送帶來的也不只是單純的效率提升，還包括調度系統、運力組織等環節都將發生變化，即時配送行業將被重構。

除了以無人機送餐，根據界面新聞，大陸的中國郵政以及京東、蘇寧、順豐等快遞或電商平台業者也都在進行無人機送快遞的試點。（編輯：陳家倫）1070529

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