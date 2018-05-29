NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈黑豹勁裝奏效　37歲小威首戰過關大玩裸女私密處！泰國特殊行程曝光什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
中央社

印度暴風雷雨來襲 至少46死

中央社2018/05/29 21:37
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者康世人新德里29日專電）連日酷熱後，印度北方省、比哈省和加爾克漢德省從昨晚到今天清晨出現暴風大雷雨，造成至少46人死亡，多數死者都是被強風吹倒的樹木或房屋壓死。

綜合印度媒體報導，包括北方省（Uttar Pradesh）、比哈省（Bihar）和加爾克漢德省（Jharkhand）28日晚及29日清晨出現大雷雨夾帶暴風，造成死傷。

北方省官員表示，包括烏納奧縣（Unnao）、拉厄巴雷里（RaeBareli）、坎普爾（Kanpur）、皮利比特（Pilibhit）和岡達（Gonda）等地，昨晚因雷雨和暴風來襲，共有15人死亡、10人受傷，除2人是遭閃電擊中而亡，其餘死者都遭強風吹倒的樹木或房屋壓死。

暴風和雷雨同樣襲擊比哈省，除了公共設施嚴重損壞外，共造成19人死亡，其中有12人是在比哈省南部死亡。

比哈省省長庫瑪（Nitish Kumar）宣布向受害者家屬發放撫慰金40萬盧比（約新台幣17萬7400元），表示救災行動已展開，相信很快能讓災區復原。

在加爾克漢德省，暴風與大雷雨侵襲導致許多樹木和電線桿遭強風連根拔起，有些地區還出現冰雹，極端氣候導致至少12人喪生，28人受傷。

印度氣象局之前預測，幾天內，北方省等地可能出現雷雨夾帶暴風，風速可能達到每小時50到70公里。

印度今年5月罕見出現異常極端氣候，2日和3日在印度5個省出現沙塵暴、雷雨夾帶暴風，結果導致134人死亡400多人受傷，其中又以北方省最為嚴重，共有80人死亡，且死者多數集中在泰姬瑪哈陵所在的阿格拉（Agra）。

之後，印度多地又陸續發生沙塵暴、雷豪雨夾帶暴風，再引發傷亡，包括9日和10日共有至少18人因極端氣候死亡，14日有51人死亡。（編輯：郭中翰）1070529

政治憂慮衝擊歐股 義西股市...健檢市場傳奇推手 美兆總裁...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan