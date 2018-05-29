印度暴風雷雨來襲 至少46死

（中央社記者康世人新德里29日專電）連日酷熱後，印度北方省、比哈省和加爾克漢德省從昨晚到今天清晨出現暴風大雷雨，造成至少46人死亡，多數死者都是被強風吹倒的樹木或房屋壓死。

綜合印度媒體報導，包括北方省（Uttar Pradesh）、比哈省（Bihar）和加爾克漢德省（Jharkhand）28日晚及29日清晨出現大雷雨夾帶暴風，造成死傷。

北方省官員表示，包括烏納奧縣（Unnao）、拉厄巴雷里（RaeBareli）、坎普爾（Kanpur）、皮利比特（Pilibhit）和岡達（Gonda）等地，昨晚因雷雨和暴風來襲，共有15人死亡、10人受傷，除2人是遭閃電擊中而亡，其餘死者都遭強風吹倒的樹木或房屋壓死。