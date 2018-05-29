印度暴風雷雨來襲 至少46死

（中央社記者康世人新德里29日專電）連日酷熱後，印度北方省、比哈省和加爾克漢德省從昨晚到今天清晨出現暴風大雷雨，造成至少46人死亡，多數死者都是被強風吹倒的樹木或房屋壓死。
綜合印度媒體報導，包括北方省（Uttar Pradesh）、比哈省（Bihar）和加爾克漢德省（Jharkhand）28日晚及29日清晨出現大雷雨夾帶暴風，造成死傷。
北方省官員表示，包括烏納奧縣（Unnao）、拉厄巴雷里（RaeBareli）、坎普爾（Kanpur）、皮利比特（Pilibhit）和岡達（Gonda）等地，昨晚因雷雨和暴風來襲，共有15人死亡、10人受傷，除2人是遭閃電擊中而亡，其餘死者都遭強風吹倒的樹木或房屋壓死。
暴風和雷雨同樣襲擊比哈省，除了公共設施嚴重損壞外，共造成19人死亡，其中有12人是在比哈省南部死亡。
比哈省省長庫瑪（Nitish Kumar）宣布向受害者家屬發放撫慰金40萬盧比（約新台幣17萬7400元），表示救災行動已展開，相信很快能讓災區復原。
在加爾克漢德省，暴風與大雷雨侵襲導致許多樹木和電線桿遭強風連根拔起，有些地區還出現冰雹，極端氣候導致至少12人喪生，28人受傷。
印度氣象局之前預測，幾天內，北方省等地可能出現雷雨夾帶暴風，風速可能達到每小時50到70公里。
印度今年5月罕見出現異常極端氣候，2日和3日在印度5個省出現沙塵暴、雷雨夾帶暴風，結果導致134人死亡400多人受傷，其中又以北方省最為嚴重，共有80人死亡，且死者多數集中在泰姬瑪哈陵所在的阿格拉（Agra）。
之後，印度多地又陸續發生沙塵暴、雷豪雨夾帶暴風，再引發傷亡，包括9日和10日共有至少18人因極端氣候死亡，14日有51人死亡。（編輯：郭中翰）1070529