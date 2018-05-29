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中央社

若拒工會要求 瑞恩航空今夏恐面臨罷工

中央社2018/05/29 21:46
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社馬德里28日綜合外電報導）代表瑞恩航空（Ryanair）西班牙、葡萄牙、比利時和義大利機組人員的工會今天表示，除非這家廉價航空於6月30日最後期限前接受他們的要求，否則將在今年夏天發動罷工。

法新社報導，西班牙工會聯合會（USO）發布聲明表示，相關工會在馬德里舉行會議後重申，要求這家愛爾蘭航空公司的員工能依所在地國家法律受僱，而不是像現在依據愛爾蘭的法律。

他們也要求瑞恩航空給予承包商相同的工作條件。

最後，他們要求瑞恩航空承認由機師和機組人員組成的工會，並與由工會而非公司選出的代表協商。

瑞恩航空目前只承認英國民航駕駛員協會（Balpa）和義大利航空工會（Anpac），後者代表的包括機師和機組員。

USO說：「如果瑞恩航空於6月30日最後期限前拒絕這些要求，工會今夏將在全歐洲啟動一切必要程序，包括發動罷工。」

代表瑞恩航空部分組員的西班牙Sictpla工會人員艾士可瓦（Antonio Escobar）告訴法新社，如果航空公司拒絕他們的要求，7月3日和4日將在都柏林（Dublin）舉辦另一次會議，會上將公布罷工日期。

瑞恩航空尚未做出回應。（譯者：葉俐緯/核稿：林治平）1070529

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