若拒工會要求 瑞恩航空今夏恐面臨罷工

（中央社馬德里28日綜合外電報導）代表瑞恩航空（Ryanair）西班牙、葡萄牙、比利時和義大利機組人員的工會今天表示，除非這家廉價航空於6月30日最後期限前接受他們的要求，否則將在今年夏天發動罷工。

法新社報導，西班牙工會聯合會（USO）發布聲明表示，相關工會在馬德里舉行會議後重申，要求這家愛爾蘭航空公司的員工能依所在地國家法律受僱，而不是像現在依據愛爾蘭的法律。

他們也要求瑞恩航空給予承包商相同的工作條件。

最後，他們要求瑞恩航空承認由機師和機組人員組成的工會，並與由工會而非公司選出的代表協商。