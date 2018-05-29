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跛腳罹癌遭妻拋棄！單親爸「爆汗種西瓜」嘆：沒時間倒下

生活中心／綜合報導2018/05/29 22:17
▲跛腳罹癌遭妻拋棄！單親爸「爆汗種西瓜」嘆：「沒時間倒下。」（圖／光線提供）
▲跛腳罹癌遭妻拋棄！單親爸「爆汗種西瓜」嘆：「沒時間倒下。」（圖／光線提供）

雲林縣一名靠種西瓜維生的呂爸爸，年輕時因車禍腿部重傷，導致行動不便，妻子在他復健期間拋下他和 2 名女兒離家出走。面對接連而來的打擊，呂爸爸反而更加打起精神，一肩扛起女兒的學費及全家的生活費。不料這時上天竟又跟他開了個大玩笑，被診斷罹患口腔癌第三期，但他決心咬牙撐下去，「我用生命拚搏，換你們安穩生活」。


▲呂爸爸年輕時因腿部重傷，導致行動不便，如今又被診斷罹患口腔癌第三期，但他為了家庭仍不放棄，「我用生命拚搏，換你們安穩生活」。（圖／光線提供）

臉書粉絲專頁「光線」分享呂爸爸的故事，10 年多前剛結婚時，呂爸爸向阿姨借錢，開始在市場賣起海產，沒日沒夜的努力賺錢，就是為了讓一家人過上無憂無慮的生活。好不容易生意漸漸有起色，呂爸爸卻不幸遭酒駕撞成重傷，雖然經搶救後保住一命，腿部卻因重傷成了「長短腳」，至今走路仍明顯一跛一跛的；不僅如此，妻子更在他復健期間離家出走，丟下年僅 4 歲及 8 個月大的女兒。

面對接踵而來的打擊，呂爸爸不僅沒有因此被擊倒，反而更清楚自己是全家唯一的希望，下定決心轉換跑道，頂著艷陽、揮灑汗珠下田種西瓜，即使再辛苦也不喊累，「我沒時間倒下，更沒有時間難過悲傷」。怎料就在一切將要重回軌道時，老天卻又跟他開了一個天大的玩笑，被診斷出「口腔癌第三期」，必須立即住院接受治療。


▲呂爸爸拖著病重的身體，頂著豔陽下田工作，「等這批西瓜賣完，這樣我才能安心去開刀治療」。（圖／光線提供）

除了要照顧年邁的父母，以及正分別就讀國、高中的女兒，還得還清在車禍期間向親戚朋友借的錢，呂爸爸不願被疾病擊敗，決定要和時間賽跑，「在我還有一口氣站著，我要賺很多錢，我還不能倒下」，他天天仍舊拖著病重的身體下田工作，更會親自運送客人訂購的西瓜到育幼院，甚至加碼再送百顆西瓜，希望藉此讓每位小朋友消暑解渴。即使遭遇一連串的不順遂，呂爸爸仍堅持靠自己的努力維生，「等這批西瓜賣完，這樣我才能安心去開刀治療」。

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