澳洲前副總理外遇 同意拿錢受訪挨批

（中央社雪梨29日綜合外電報導）婚外情醜聞纏身的澳洲前副總理喬伊斯，如今再因同意接受付費採訪、全盤托出醜聞細節而遭到抨擊，也可能使得總理滕博爾領導的政府面臨更嚴重分歧。

路透社及「雪梨晨驅報」（The Sydney MorningHerald）報導，對民選官員而言，拿錢受訪是罕見的狀況。喬伊斯（Barnaby Joyce）身為國家黨（NationalParty）與自由黨（Liberal Party）聯合政府的後座議員，他的行徑引發同黨黨員要求禁止現任政治人物拿錢受訪。

媒體報導，喬伊斯收取15萬澳幣（約新台幣339萬元）受訪，在社群媒體上招致嚴厲抨擊，也再一次令總理滕博爾（Malcolm Turnbull）怒不可遏。