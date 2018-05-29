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中央社

澳洲前副總理外遇 同意拿錢受訪挨批

中央社2018/05/29 22:07
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社雪梨29日綜合外電報導）婚外情醜聞纏身的澳洲前副總理喬伊斯，如今再因同意接受付費採訪、全盤托出醜聞細節而遭到抨擊，也可能使得總理滕博爾領導的政府面臨更嚴重分歧。

路透社及「雪梨晨驅報」（The Sydney MorningHerald）報導，對民選官員而言，拿錢受訪是罕見的狀況。喬伊斯（Barnaby Joyce）身為國家黨（NationalParty）與自由黨（Liberal Party）聯合政府的後座議員，他的行徑引發同黨黨員要求禁止現任政治人物拿錢受訪。

媒體報導，喬伊斯收取15萬澳幣（約新台幣339萬元）受訪，在社群媒體上招致嚴厲抨擊，也再一次令總理滕博爾（Malcolm Turnbull）怒不可遏。

滕博爾當時批評喬伊斯與前新聞祕書的婚外情是「令人震驚的錯誤判斷」。

滕博爾告訴塔斯馬尼亞LAFM電台，收費受訪事件「飽受批評」。「讓我這樣說吧，我當然不會鼓勵他做出這種行為。」

喬伊斯最為外界所知的事件，可能是美國影星強尼戴普（Johnny Depp）未經檢疫把兩隻寵物狗帶進澳洲時，他揚言要將牠們安樂死。

喬伊斯遭踢爆與前新聞祕書康品（Vikki Campion）鬧出誹聞時，他當時要求媒體尊重他的隱私。（譯者：鍾佑貞/核稿：嚴思祺）1070529

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